Asesinan a soldador dentro de pulpería en La Ceiba

El ahora occiso, identificado como Denis, departía con un amigo cuando irrumpieron varios hombres armados y le dispararon

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para comenzar con las indagaciones.

​​​La Ceiba, Atlántida.

Un hombre, identificado preliminarmente como Denis, de oficio soldador, fue acribillado a disparos dentro de una pulpería anoche en La Ceiba, Atlántida.

​El hecho ocurrió cuando la víctima, según testigos, se encontraba departiendo y bebiendo una cerveza con un amigo en el interior de una pulpería de la colonia Pineda.

​De acuerdo con el relato del acompañante, al lugar irrumpieron cuatro individuos fuertemente armados. Los atacantes se dirigieron directamente hacia Denis.​

El amigo de la víctima, visiblemente afectado, relató el aterrador momento: "Solo me dijeron cerrá los ojos y escuché las detonaciones, cuando los abrí ya no estaban y ya vi a Denis muerto".​

Tras el ataque, los cuatro hombres huyeron del lugar. Elementos de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se hicieron presentes en la escena para acordonar el área e iniciar las primeras pesquisas.

Se están investigando los móviles del crimen, la Policía presume que se trata de un ajuste de cuentas.

