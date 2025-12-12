Asesinan a soldador dentro de pulpería en La Ceiba

Un hombre, identificado preliminarmente como Denis, de oficio soldador, fue acribillado a disparos dentro de una pulpería anoche en La Ceiba, Atlántida.
El hecho ocurrió cuando la víctima, según testigos, se encontraba departiendo y bebiendo una cerveza con un amigo en el interior de una pulpería de la colonia Pineda.
De acuerdo con el relato del acompañante, al lugar irrumpieron cuatro individuos fuertemente armados. Los atacantes se dirigieron directamente hacia Denis.
El amigo de la víctima, visiblemente afectado, relató el aterrador momento: "Solo me dijeron cerrá los ojos y escuché las detonaciones, cuando los abrí ya no estaban y ya vi a Denis muerto".
Tras el ataque, los cuatro hombres huyeron del lugar. Elementos de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se hicieron presentes en la escena para acordonar el área e iniciar las primeras pesquisas.
Se están investigando los móviles del crimen, la Policía presume que se trata de un ajuste de cuentas.