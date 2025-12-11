  1. Inicio
  2. · Sucesos

Asesinan a joven de 19 años cuando iba entrando a su casa en Juticalpa, Olancho

La víctima fue identificada como Carlos Edgardo Matute, quien se encontraba llegando a su casa cuando le quitaron la vida

Asesinan a joven de 19 años cuando iba entrando a su casa en Juticalpa, Olancho

Parientes y vecinos aseguraron que Carlos Edgardo Matute era trabajador y no tenía conflictos conocidos.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Juticalpa, Olancho.

Un joven de 19 años fue asesinado a disparos la noche del miércoles justo cuando llegaba a su vivienda en Juticalpa, Olancho, en un ataque ejecutado por hombres a bordo de una motocicleta.

La víctima fue identificada como Carlos Edgardo Matute, quien recibió múltiples disparos en la entrada de su casa. Tras escuchar las detonaciones, sus familiares corrieron a auxiliarlo, pero el joven ya no mostraba signos vitales.

Ultiman a hombre en el segundo anillo de San Pedro Sula

De acuerdo con los primeros reportes, Matute estaba llegando a su hogar cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron y abrieron fuego para luego huir del lugar.

Parientes y vecinos aseguraron que el muchacho era trabajador y no tenía conflictos conocidos, por lo que los motivos del crimen aún se desconocen.

Ultiman a pareja en San Francisco, Atlántida

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona a la espera de Medicina Forense, encargada de realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios que ayuden a esclarecer el ataque.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias