Asesinan a joven de 19 años cuando iba entrando a su casa en Juticalpa, Olancho

Un joven de 19 años fue asesinado a disparos la noche del miércoles justo cuando llegaba a su vivienda en Juticalpa, Olancho, en un ataque ejecutado por hombres a bordo de una motocicleta.
La víctima fue identificada como Carlos Edgardo Matute, quien recibió múltiples disparos en la entrada de su casa. Tras escuchar las detonaciones, sus familiares corrieron a auxiliarlo, pero el joven ya no mostraba signos vitales.
De acuerdo con los primeros reportes, Matute estaba llegando a su hogar cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron y abrieron fuego para luego huir del lugar.
Parientes y vecinos aseguraron que el muchacho era trabajador y no tenía conflictos conocidos, por lo que los motivos del crimen aún se desconocen.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona a la espera de Medicina Forense, encargada de realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios que ayuden a esclarecer el ataque.