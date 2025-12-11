Asesinan a joven de 19 años cuando iba entrando a su casa en Juticalpa, Olancho

Juticalpa, Olancho.

Un joven de 19 años fue asesinado a disparos la noche del miércoles justo cuando llegaba a su vivienda en Juticalpa, Olancho, en un ataque ejecutado por hombres a bordo de una motocicleta.

La víctima fue identificada como Carlos Edgardo Matute, quien recibió múltiples disparos en la entrada de su casa. Tras escuchar las detonaciones, sus familiares corrieron a auxiliarlo, pero el joven ya no mostraba signos vitales.