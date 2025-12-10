Ultiman a pareja en San Francisco, Atlántida

San Francisco, Atlántida.

Una pareja fue víctima de un violento ataque armado la noche de ayer martes, en el desvío a la comunidad de Caicesa, en el municipio de San Francisco, Atlántida . ​

Según los informes preliminares, el crimen se registró en horas de la noche cuando la pareja se conducía en una motocicleta por la carretera CA-13. Sujetos desconocidos los interceptaron y abrieron fuego contra ellos, dejándolos sin vida en el lugar.

Hasta el momento, se desconocen los móviles del crimen y la identidad de los responsables. Las fuerzas de seguridad iniciaron una intensa investigación para dar con el paradero de los atacantes.​

​La muerte de Vanessa deja una profunda tristeza en familiares y vecinos de la aldea Río Cuero donde residían, especialmente porque la joven era madre de dos hijos de corta edad que había procreado con su compañero de hogar.​