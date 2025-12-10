Ultiman a pareja en San Francisco, Atlántida

Una pareja fue víctima de un violento ataque armado la noche de ayer martes, en el desvío a la comunidad de Caicesa, en el municipio de San Francisco, Atlántida.
Las víctimas fueron identificadas como Miguel Chacón Paz y Vanessa Perdomo.
Según los informes preliminares, el crimen se registró en horas de la noche cuando la pareja se conducía en una motocicleta por la carretera CA-13. Sujetos desconocidos los interceptaron y abrieron fuego contra ellos, dejándolos sin vida en el lugar.
Hasta el momento, se desconocen los móviles del crimen y la identidad de los responsables. Las fuerzas de seguridad iniciaron una intensa investigación para dar con el paradero de los atacantes.
La muerte de Vanessa deja una profunda tristeza en familiares y vecinos de la aldea Río Cuero donde residían, especialmente porque la joven era madre de dos hijos de corta edad que había procreado con su compañero de hogar.
El hecho provocó indignación entre los pobladores de San Francisco, quienes exigieron a las autoridades mayor seguridad y el pronto esclarecimiento de este doble asesinato.
Se conoció que a un hermano de Miguel Chacón Paz le quitaron la vida hace unos meses cerca del lugar donde anoche murió él.