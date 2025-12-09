  1. Inicio
Acribillan a dos hombres en San Luis, Santa Bárbara

Las víctimas fueron identificados preliminarmente como Nelson López y Antonio que le apodaban (El Chiki), ambos se conducían en una motocicleta.

Fotografía en vida de las dos víctimas.
San Luis, Santa Bárbara

Dos hombres fueron acribillados a disparos la noche de este martes en San Luis, Santa Bárbara.

Las víctimas fueron identificados preliminarmente como Nelson López y Manuel Antonio Argueta Hernández (23 años) que le apodaban (El Chiki), ambos se conducían en una motocicleta.

La Policía detalló que dos personas abordo de una motocicleta dispararon contra los hoy occcisos quitándoles la vida y huyendo con rumbo desconocido.

De manera preliminar, se maneja como posible causa del hecho un conflicto relacionado con disputa de territorio vinculado a actividades ilícitas.

La Policía llegó hasta el lugar para acordonar la escena del crimen y se encuentra a la espera de Medicina Forense para que haga el levantamiento de los dos cuerpos.

