Identifican a motociclista que murió cuando iba hacia su trabajo en SPS

La víctima del accidente vial, identificado como Gerson David López, tenía 26 años de edad

San Pedro Sula.

Un joven motociclista perdió la vida este miércoles cuando iba hacia su trabajo en San Pedro Sula.

La víctima del accidente vial, identificado como Gerson David López, tenía 26 años de edad. Se supo que López era padre de un niño de siete años y de una bebé de meses.

Testigos dijeron que López perdió el control de su moto e impactó en las bases de concreto, lo que hizo que perdiera la vida de manera inmediata. Se dirigía hacia su trabajo. El hecho ocurrió en el bulevar del Norte, cerca de la parada de buses Viveros.

Agentes de la Policía Municipal intentaron auxiliarlo, pero se percataron de que ya no contaba con signos de vida.

