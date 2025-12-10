A 22 votos de la remontada: "Toño" Rivera sorprende al acercarse a la reelección

San Pedro Sula.

Antonio "Toño" Rivera, diputado y candidato nacionalista por Francisco Morazán, está a 22 marcas de remontar el resultado preliminar que lo dejaba a la orilla de la reelección como congresista. Rivera, posicionado, hasta ahora, en el lugar 28, está a 22 votos de desplazar a su correligionaria Fabiola Rosa, quien tiene 129,217 votos. Rivera suma 129,195, según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En Francisco Morazán se han procesado 19,052 de 19,167 actas, que representan un avance del 99.40%. Rivera Callejas es diputado por Francisco Morazán desde 2006. Rivera dijo a Televicentro: “En estos momentos estoy a 22 votos. Usted lo puede ver en la página del CNE, a 22 votos de poder entrar en la posición 23”, señalando que el cierre en su nivel electivo es “muy cerrado”, pero —dijo— con tendencia a favorecerle. Rivera Callejas explicó que ha realizado un conteo propio de 3,401 actas de un total de 3,402, quedándole únicamente una pendiente de verificación. Según adelantó, esa última acta podría darle un resultado “muy, pero muy bueno”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.