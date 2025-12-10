Joven fallece tras accidente de tránsito en Talanga, Francisco Morazán

Talanga, Francisco Morazán.

Según versiones preliminares, la tragedia ocurrió en una zona ubicada atrás de un banco del municipio e involucró a dos motocicletas , una de ellas supuestamente conducida por el propio Cristofer. Hasta el momento no se han precisado las causas del choque.

Un joven identificado como Cristofer Alexander Valle murió el martes luego de sufrir un accidente de tránsito en Talanga, Francisco Morazán , donde, pese a los esfuerzos de sus familiares, no logró recibir atención médica a tiempo y falleció en el trayecto.

Tras el impacto, el joven quedó herido, pero aún con vida. Su familia lo trasladó de inmediato en una mototaxi hacia la sede de la Cruz Roja en un intento desesperado por salvarlo; sin embargo, el lugar habría estado cerrado, aunque esto no ha sido confirmado.

Minutos después, miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron para asistirlo y lo subieron a un vehículo tipo pick-up para llevarlo de emergencia a un hospital, pero cuando pasaban por el sector de El Estero, Cristofer falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

En redes sociales se compartió un video que muestra los angustiantes momentos previos a su muerte. En las imágenes se observa a una mujer, señalada por usuarios como la madre del joven, llorando mientras intentaba auxiliarlo junto a otros pobladores.

"Agárrelo, agárrelo", se escucha decir a una de las personas que lo trasladaban; "Alex, no se duerma", suplica una mujer cuando lo suben al vehículo de los bomberos.