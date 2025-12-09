Padre e hijo mueren atropellados por una rastra en La Ceiba

Un accidente de tránsito cobró la vida de un padre y su hijo de 11 años de edad este martes en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, región litoral de Honduras.
El trágico suceso ocurrió aproximadamente a las 11:30 de la mañana en la carretera CA-13, a la altura de una reconocida empresa embotelladora.
Según los reportes preliminares, las víctimas, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta, fueron embestidas por una rastra, provocando la muerte inmediata de ambos.
Testigos oculares indicaron que el conductor de la rastra huyó de la escena del fatal percance carretero.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se movilizaron rápidamente al lugar para realizar las primeras investigaciones.