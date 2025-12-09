Policía busca al responsable del homicidio en plaza del sector Satélite

San Pedro Sula, Honduras

La víctima del ataque es José Armando Euceda Quintanilla (de 37 años) , originario de Choluteca y residente en la colonia Felipe Zelaya.

La Policía sigue la pista del conductor de un vehículo que la noche del domingo le quitó la vida a una persona, luego de una discusión con el taxista VIP en el que esta viajaba, en una plaza comercial del sector Satélite de esta ciudad.

De acuerdo con el taxista, el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 pm, cuando Euceda Quintanilla se desplazó desde Lomas de El Carmen —donde participaba en un encuentro deportivo— hacia la plaza comercial ubicada en el bulevar del Este para comprar comida.

Según relató, ingresó al parqueo del local donde había varios vehículos en fila. En ese momento, el atacante, quien se conducía en un turismo Hyundai Elantra gris, le pidió que se quitara. El taxista respondió que debía esperar, lo que desencadenó una discusión entre ambos.

El conductor del taxi aseguró que, al ver lo que ocurría, la víctima se bajó para comprar la comida y que, al regresar y subirse nuevamente a la unidad, el atacante aceleró su vehículo y le disparó, provocando su muerte de manera inmediata.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Edgardo Barahona, portavoz policial, dijo ayer que las investigaciones avanzan. Informó que ya se han recopilado testimonios que permiten conocer características del atacante y que podrían conducir a su identificación y captura.