Tabla de posiciones Liga Nacional tras triunfo de Olimpia y tropiezo de Marathón

Un gol de Edwin Rodríguez le dio la victoria al equipo de Eduardo Espinel en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde hace unas semanas los merengues conquistaron el bicampeonato de la Liga Nacional de Honduras .

El bicampeón Olimpia comenzó con el pie derecho el Torneo Clausura 2026 , ganando por 1-0 al Génesis PN en el cierre de la primera jornada en la que el subcampeón Marathón tropezó y el Real España sumó triunfo.

Son los primeros tres puntos para el Olimpia, que siempre es favorito para ser campeón y en esta temporada no es la excepción. El Viejo León empata en la cima de la tabla de posiciones con Real España y Juticalpa FC.

La Máquina se impuso en el estadio Morazán 2-0 contra los Potros del Olancho FC. Darixon Vuelto y David Sayago, debutante, fueron los autores de los goles para el primer triunfo de los de Jeaustin Campos.

Otro que ganó en esta primera fecha por el Juticalpa FC por 1-0 contra el Club Deportivo Choloma, gracias a un autogol de Julio Barrios.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

El Marathón de Pablo Lavallén dejó escapar la victoria y cedió un empate 1-1 contra los Lobos de la UPNFM, que igualó con gol de Jairo Róchez en la última jugada del partido. Samuel Elvir había adelantado al Monstruo Verde.

El Platense y el Victoria firmaron un empate 1-1 en San Pedro Sula. Yaudel Lahera puso por delante a la Jaiba Brava y Manuel Salinas anotó el tanto de la paridad del Tiburón.

El Motagua fue el equipo que descanso en esta jornada y su debut será en la fecha 2 contra el Platense.