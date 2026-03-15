Keylor Navas recibe llamado del equipo que siempre soñó: Los Pumas se pronuncian

La situación del experimentado portero costarricense Keylor Navas en el fútbol mexicano comienza a generar cada vez más ruido.
El experimentado guardameta, que actualmente milita en Pumas UNAM, podría protagonizar uno de los movimientos más polémicos del mercado si finalmente decide no renovar su contrato.
Keylor Navas llegó a los Pumas en el Apertura 2025, en ese torneo de inmediato se convirtió en la seguridad en el arco, jugó 15 partidos, y en este Clausura 2026 no ha fallado en ninguno.
Keylor Navas es el líder de los Pumas siendo clave para el buen momento del equipo mexicano en lo que va de este 2026. Sus actuaciones han provocado que los aficionados del conjunto azteca ya lo consideren como un ídolo.
El futuro de Keylor Navas en Pumas UNAM comienza a generar preocupación dentro del club. Con su contrato entrando en los últimos meses, la renovación todavía no se concreta y desde el entorno del equipo ya advierten que la situación podría complicarse si no se toman decisiones pronto.
Su vínculo con Pumas expira el 30 de junio del año corriente, por lo que restan menos de tres meses para que Navas deje de ser futbolista auriazul. Esto significaría un golpe más que duro para el equipo de Efraín Juárez, ya que el portero tico se ha convertido en un referente dentro del vestidor, además de ser la principal figura de la plantilla con diferencia.
Eduardo Saracho, ex-vicepresidente deportivo de Pumas, reveló que la directiva actual ha tardado demasiado tiempo en negociar la renovación de Navas y ahora podría ser tarde para estampar la firma.
“Yo te diría que no pensaría que es tan complicado, pero cuando llegas a cierto punto como ahora, que es marzo, puede ser (que sea tarde). Él ha hablado que no depende de él. Sería poco ético hablar de una negociación en la que no estoy, pero lo que sí estoy cierto porque lo viví es que la intención de él siempre fue renovar”, comentaron en los Pumas.
“Él está contento y tranquilo. Esa siempre fue la intención, pero cuando hay cambios en liderazgos, y él lo ha dicho, que hay cosas que no dependen de él, llega marzo y la cosa no está claro. Le diría a la afición que hay que disfrutar a Keylor una decena de partidos y ojalá sea una centena. No creo que sea por él”, agregó el ex-directivo de la UNAM.
Sorpresa: Navas podría protagonizar uno de los movimientos más polémicos del mercado si finalmente decide no renovar su contrato y termina fichando por el archirrival capitalino, el poderoso Club América.
El América de México estaría analizando la posibilidad de incorporar a un portero de élite para reforzar su plantilla de cara a los próximos torneos, y el perfil de Keylor Navas encaja perfectamente con la ambición del club.
De concretarse este movimiento, la polémica sería inmediata. Pumas y América mantienen una de las rivalidades más intensas del fútbol mexicano, por lo que un traspaso directo o la llegada de Navas al equipo americanista tras salir de los universitarios sería visto por muchos aficionados como una auténtica traición deportiva.
Por ahora no hay un anuncio oficial, pero el simple rumor ya ha encendido las redes sociales y dividido a los aficionados universitarios. Muchos consideran que perder a un jugador de la talla de Navas sería un golpe duro, pero verlo defendiendo el arco del América sería aún más difícil de aceptar.
Desde el entorno de Navas consideran que este es el momento adecuado para explorar una posible llegada al América, club del que declaró soñar con jugar ahí. La posibilidad de ir como agente libre a final de temporada y su gran rendimiento actual hacen que sea muy atractivo ficharlo.
Cabe señalar que el América reforzará su portería debido a la grave lesión de su arquero Malagón.