Keylor Navas recibe llamado del equipo que siempre soñó: Los Pumas se pronuncian

“Yo te diría que no pensaría que es tan complicado, pero cuando llegas a cierto punto como ahora, que es marzo, puede ser (que sea tarde). Él ha hablado que no depende de él. Sería poco ético hablar de una negociación en la que no estoy, pero lo que sí estoy cierto porque lo viví es que la intención de él siempre fue renovar”, comentaron en los Pumas.