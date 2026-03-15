Los peores vestidos de los Premios Óscar 2026

La alfombra roja de los Premios Óscar 2026 volvió a ser un espectáculo lleno de glamour, pero no todos los looks lograron impresionar a los críticos y al público. Entre elegancia y extravagancia, algunas celebridades llamaron la atención... por las razones equivocadas.
A continuación, te presentamos a los asistentes que, según críticos y usuarios de redes, optaron por atuendos poco favorecedores para la ocasión. Demi Moore: La icónica actriz de The Substance sorprendió, pero no para bien. Demi eligió un vestido verde con plumas negras que muchos consideraron demasiado recargado y poco apropiado para la gala más importante del cine.
Maggie O’Farrell: La novelista optó por un vestido rosa brillante acompañado de un antifaz de encaje negro. La combinación fue considerada extraña y desentonó con la formalidad de la alfombra roja.
Kevin O’Leary: El debutante en la gala sorprendió con un atuendo que muchos calificaron como exagerado y poco elegante, dejando a los críticos preguntándose si realmente entendió el estilo que exige el evento.
Chloé Zhao: La directora apareció con un vestido negro con un velo y mangas voluminosas. Aunque impactante, el look fue duramente criticado por ser incómodo y poco favorecedor para su figura.
Jayme Lawson: Reconocida por su actuación en Sinners, la actriz decepcionó con un vestido que parecía fuera de lugar frente a la sofisticación de otros asistentes, demostrando que la moda y el talento no siempre van de la mano.
Auli’i Cravalho: La joven actriz optó por un vestido extravagante que, según críticos, no respetaba la formalidad del evento y llamó más la atención por su originalidad que por elegancia.
Diane Warren: La veterana compositora, que ha pisado muchas alfombras rojas, eligió un traje de seda azul marino con cuello alto. Su elección fue vista como poco inspiradora y discreta para alguien de su trayectoria.
Alice Carvalho: La actriz brasileña sorprendió con un conjunto poco armonioso que generó comentarios negativos por la mezcla de texturas y colores, considerada demasiado arriesgada para la ocasión.
Pedro Pascal: El actor se inclinó por un traje blanco y negfro con estampados poco convencionales que muchos calificaron como confuso y alejado de la elegancia clásica que caracteriza a la alfombra roja.