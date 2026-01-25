Expectativa y vigilancia marcan el arranque del nuevo Congreso Nacional

Voces de distintos sectores subrayan que la primera legislatura del nuevo Congreso tendrá que demostrar resultados en educación, transparencia y seguridad jurídica

En la primera sesión legislativa, los diputados presentaron y discutieron alrededor de 11 decretos.

 Foto: Emilio Flores/La Prensa
Tegucigalpa, Honduras.

La instalación de la primera legislatura del nuevo Congreso Nacional abrió un escenario cargado de expectativas, pero también de cautela por parte de distintos sectores de la sociedad hondureña.

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), resaltó que la primera sesión "se desarrolló con orden y eficiencia, tal como lo demanda el pueblo hondureño en estos momentos”, y destacó la importancia de continuar trabajando de manera productiva y enfocada en las prioridades nacionales.

Para el sector privado, la nueva legislatura representa una oportunidad de generar empleos y mantener el talento nacional.

Gallardo subrayó que la Ley de Empleo Parcial y la Ley de Empleo Por Hora podrían crear entre 250 mil y 500 mil empleos, “evitando que muchos jóvenes tengan que emigrar en busca de oportunidades y logrando que el talento humano del país se quede aquí”.

"El tema de seguridad jurídica es básico para atraer las inversiones, hemos visto cómo con el tema de seguridad jurídica se han cerrado muchas puertas de turismo en la costa norte, eso también lo hemos planteado y tanto el Congreso como el presidente tienen claridad de que la seguridad jurídica tiene que prevalecer en el país", agregó.

Avión presidencial, empleo parcial y carreteras en agenda inicial del Congreso

Por otro lado, desde la sociedad civil y la academia se percibe un ambiente de esperanza, acompañado de un llamado a que las promesas iniciales se traduzcan en acciones concretas.

Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, señaló que “todos los ojos de los hondureños están en este Congreso Nacional”, aunque recordó que “los políticos lamentablemente no marcan la pauta con la verdad, entonces vamos a ver si realmente lo que escuchamos hoy se compromete más allá de las palabras en acciones”.

En el terreno de la educación superior, Odir Fernández, rector de la UNAH, enfatizó que hay un compromiso innegociable con el cumplimiento del 6% del presupuesto universitario y advirtió que la universidad será “un veedor permanente para que se cumplan los proyectos”.

Fernández también resaltó la urgencia de atender la cobertura educativa, que aún no alcanza ni el 20% en educación superior, así como la necesidad de mejorar la formación básica de niños y jóvenes.

Por su parte, el analista Juan Ramón Martínez destacó la necesidad de que los diputados sean “servidores de sus ciudadanos procurando seguridad jurídica para atraer la inversión y que ayude a reducir el tamaño del Gobierno y mejorar los servicios públicos”.

Además, planteó la creación de una comisión de investigación para revisar el manejo de fondos del gobierno anterior y sentar bases para una entidad de lucha contra la corrupción con apoyo internacional.

El inicio de esta legislatura, coincidieron los entrevistados, es una oportunidad para recuperar la confianza ciudadana, reducir la polarización política y consolidar un Congreso más activo, responsable y cercano a las demandas sociales, bajo la atenta mirada de una población que espera resultados.

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

