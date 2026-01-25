Expectativa y vigilancia marcan el arranque del nuevo Congreso Nacional

Gallardo subrayó que la Ley de Empleo Parcial y la Ley de Empleo Por Hora podrían crear entre 250 mil y 500 mil empleos, “evitando que muchos jóvenes tengan que emigrar en busca de oportunidades y logrando que el talento humano del país se quede aquí”.<br />"El tema de seguridad jurídica es básico para atraer las inversiones, hemos visto cómo con el tema de seguridad jurídica se han cerrado muchas puertas de turismo en la costa norte, eso también lo hemos planteado y tanto el Congreso como el presidente tienen claridad de que la seguridad jurídica tiene que prevalecer en el país", agregó.<br />