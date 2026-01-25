Expectativa y vigilancia marcan el arranque del nuevo Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

La instalación de la primera legislatura del nuevo Congreso Nacional abrió un escenario cargado de expectativas, pero también de cautela por parte de distintos sectores de la sociedad hondureña. Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), resaltó que la primera sesión "se desarrolló con orden y eficiencia, tal como lo demanda el pueblo hondureño en estos momentos”, y destacó la importancia de continuar trabajando de manera productiva y enfocada en las prioridades nacionales. Para el sector privado, la nueva legislatura representa una oportunidad de generar empleos y mantener el talento nacional.

Gallardo subrayó que la Ley de Empleo Parcial y la Ley de Empleo Por Hora podrían crear entre 250 mil y 500 mil empleos, “evitando que muchos jóvenes tengan que emigrar en busca de oportunidades y logrando que el talento humano del país se quede aquí”.

"El tema de seguridad jurídica es básico para atraer las inversiones, hemos visto cómo con el tema de seguridad jurídica se han cerrado muchas puertas de turismo en la costa norte, eso también lo hemos planteado y tanto el Congreso como el presidente tienen claridad de que la seguridad jurídica tiene que prevalecer en el país", agregó.

Por otro lado, desde la sociedad civil y la academia se percibe un ambiente de esperanza, acompañado de un llamado a que las promesas iniciales se traduzcan en acciones concretas. Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, señaló que “todos los ojos de los hondureños están en este Congreso Nacional”, aunque recordó que “los políticos lamentablemente no marcan la pauta con la verdad, entonces vamos a ver si realmente lo que escuchamos hoy se compromete más allá de las palabras en acciones”.