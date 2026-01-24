  1. Inicio
Anabel Gallardo felicita a la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional

A través de su cuenta de X, la presidenta del Cohep expresó sus buenos deseos a la nueva directiva del Legislativo, subrayando la importancia de que el Congreso actúe con transparencia y enfoque en los intereses nacionales

Anabel Gallardo difundió el mensaje a través de sus redes sociales oficiales.

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, reaccionó públicamente a la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional, a la que felicitó y exhortó a ejercer una gestión marcada por la responsabilidad y el compromiso con el país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, Gallardo expresó sus buenos deseos a la nueva directiva del Legislativo, subrayando la importancia de que el Congreso actúe con transparencia y enfoque en los intereses nacionales.

"Felicito a la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional por su elección y les deseo una gestión responsable, transparente y comprometida con Honduras", escribió.

Gallardo también resaltó la apertura al diálogo mostrada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano: "Agradezco la apertura de su presidente al diálogo".

En ese sentido, reafirmó el compromiso del empresariado hondureño de aportar propuestas que contribuyan al bienestar del país, dejando claro que el Cohep busca incidir desde una visión constructiva y propositiva.

El pronunciamiento de la dirigente empresarial se da tras la conformación oficial de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional, un hecho clave para la instalación formal del nuevo período legislativo.

El pleno del Congreso Nacional eligió el viernes 23 de enero la junta directiva en propiedad, la cual será presidida por el diputado Tomás Zambrano, del Partido Nacional.

La junta directiva quedó conformada por 28 diputados: 14 del Partido Nacional, 12 del Liberal y uno del DC y uno del PINU.

La primera sesión oficial de la nueva legislatura del Congreso Nacional fue programada para el domigo 25 de enero a las 11:00 de la mañana.

