Gustavo Solórzano felicita a la nueva junta directiva del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), se pronunció tras la elección e instalación de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional, destacando la importancia de que el nuevo período legislativo esté marcado por la democracia, el diálogo y los consensos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Solórzano felicitó al Congreso Nacional y al presidente electo del Legislativo, Tomás Zambrano, por asumir la responsabilidad de dirigir el primer poder del Estado durante el período 2026-2030.

“Deseamos que haga un buen trabajo por nuestro país y que impere la democracia, el diálogo y los consensos, teniendo en cuenta que Honduras merece reconciliación y paz”, expresó el titular del gremio de abogados.

Asimismo, manifestó su expectativa de que los 128 diputados y diputadas actúen con compromiso y profesionalismo, velando por el bienestar común de la población.

“Confiamos en que darán todo su esfuerzo profesional y velarán por el bienestar de los hondureños y hondureñas”, añadió el presidente del CAH.

Solórzano también expresó su deseo de que el nuevo Congreso impulse una agenda legislativa en favor de Honduras, orientada al fortalecimiento institucional y al desarrollo del país.