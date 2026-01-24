Gustavo Solórzano felicita a la nueva junta directiva del Congreso

Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), se pronunció tras la elección e instalación de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional, destacando la importancia de que el nuevo período legislativo esté marcado por la democracia, el diálogo y los consensos.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Solórzano felicitó al Congreso Nacional y al presidente electo del Legislativo, Tomás Zambrano, por asumir la responsabilidad de dirigir el primer poder del Estado durante el período 2026-2030.
“Deseamos que haga un buen trabajo por nuestro país y que impere la democracia, el diálogo y los consensos, teniendo en cuenta que Honduras merece reconciliación y paz”, expresó el titular del gremio de abogados.
Asimismo, manifestó su expectativa de que los 128 diputados y diputadas actúen con compromiso y profesionalismo, velando por el bienestar común de la población.
“Confiamos en que darán todo su esfuerzo profesional y velarán por el bienestar de los hondureños y hondureñas”, añadió el presidente del CAH.
Solórzano también expresó su deseo de que el nuevo Congreso impulse una agenda legislativa en favor de Honduras, orientada al fortalecimiento institucional y al desarrollo del país.
La Junta Directiva en propiedad fue ratificada el viernes 23 de enero durante una sesión del Congreso Nacional, luego de que el diputado nacionalista Mario Pérez presentara la moción nominativa, respaldada por 86 diputados, que oficializó la elección del órgano directivo.
Junta Directiva en propiedad
La directiva quedó presidida por José Tomás Zambrano Molina, diputado del Partido Nacional por el departamento de Valle, quien asumió formalmente la presidencia del Congreso Nacional.
En las vicepresidencias fueron designados Erika Corina Urtecho Echeverría, Tania Gabriela Pinto Pacheco, Mario Edgardo Segura Aroca, Lissi Marcela Matute Cano, Lionel López Orellana, Carla Patricia Figueroa Cardoza, Jhosy Sadan Toscano Ramírez, Johanna Bermúdez Lacayo, Godofredo Fajardo Ramírez y Rolando Contreras Mendoza.
En el área de secretarías, Carlos Roberto Ledezma Castro fue nombrado primer secretario y Francis Omar Cabrera Miranda segundo secretario, mientras que las prosecretarías quedaron a cargo de Ariadna Melisa Banegas Cárcamo y Fernando Castro Valle.
La estructura directiva se completa con los directivos alternos. En las vicepresidencias alternas fueron nombrados Wilson Rolando Pineda Díaz, Alan Joel Pavía, José Yar Muredat, Waleska Valenzuela Chávez, Gustavo Adolfo González Aguilar, Víctor Napoleón Amador Morales, Pedro Mendoza Flores, Marco Aurelio Tinó Curvina y Roy Dagoberto Cruz Pérez.
Por su parte, las secretarías alternas quedaron conformadas por Adrián Josué Martínez Soler, José Rolando Sabión Muñoz, Juan José Cerón González y Roberto Pineda Chacón.
Finalmente, el presidente electo del Congreso Nacional anunció que la primera legislatura del nuevo período iniciará este domingo 25 de enero, con una sesión programada para las 11:00 de la mañana, seguida de la reanudación de actividades legislativas por la tarde, marcando el inicio formal de los trabajos del Congreso para el período 2026-2030