Primera legislatura del nuevo Congreso arranca este 25 de enero a las 11:00 am

Tegucigalpa, Honduras.

José Tomás Zambrano Molina, presidente electo del Congreso Nacional, anunció este viernes que la primera legislatura del nuevo período iniciará este domingo 25 de enero, con una sesión programada para horas de la mañana y la reanudación de actividades legislativas por la tarde, marcando el inicio formal de los trabajos del Congreso para el período 2026-2030. Durante una entrevista, Zambrano explicó que, aunque la instalación del Congreso está prevista para este domingo, consideró necesario dirigirse previamente a la nación y a los diputados electos, a fin de llamar a la reflexión y sentar las bases del funcionamiento del nuevo hemiciclo. Señaló que el Congreso será complementario al Poder Ejecutivo y que acompañará al presidente Nasry “Tito” Asfura en aquellas iniciativas que beneficien al pueblo hondureño, sin que la agenda legislativa se limite únicamente a propuestas del Ejecutivo.

El titular del Legislativo adelantó que la agenda incluirá iniciativas presentadas por diputados de distintas fuerzas políticas, incluidos el Partido Liberal, el Partido Nacional y otras bancadas, e hizo un llamado directo a los diputados del partido Libre para que presenten propuestas que, de ser positivas, podrían ser aprobadas. Afirmó que en el nuevo Congreso prevalecerán la tolerancia, el respeto, el diálogo y el consenso, dejando atrás la confrontación política. Zambrano también informó que, a partir del 25 de enero, comenzará la conformación de comisiones legislativas clave, entre ellas las relacionadas con temas electorales, la Ley del Congreso Nacional, la reforma a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y la Ley de Empleo Parcial. Estas acciones forman parte del Acuerdo Político por Honduras alcanzado con el Partido Liberal, el cual afirmó que busca garantizar gobernabilidad y estabilidad institucional. Entre los principales cambios anunciados, el presidente electo del Congreso destacó la eliminación de la figura de la Comisión Permanente, al considerar que esta ya no responde a la realidad actual y ha sustituido indebidamente la voluntad del pleno de 128 diputados. Zambrano explicó que, en lugar de recesos que limiten la labor legislativa, se habilitarán legalmente las sesiones durante todo el período, permitiendo que la junta directiva convoque cuando sea necesario. Asimismo, Zambrano adelantó que se impulsarán reformas orientadas a la transparencia, incluyendo la eliminación del fondo social y de las subvenciones entregadas directamente a diputados. El diputado nacionalistas detalló que cualquier apoyo o gestión legislativa se canalizará directamente a instituciones, patronatos, juntas de agua, centros educativos o microempresas, con el fin de que la ciudadanía conozca con claridad el destino de los recursos públicos.

Con estas acciones, el presidente electo del Congreso Nacional aseguró que se busca construir un nuevo modelo legislativo, más abierto, transparente y enfocado en dar respuestas concretas a las demandas de la población hondureña.

Junta Directiva en propiedad