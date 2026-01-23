¿Quiénes integran la Junta Directiva en propiedad del nuevo Congreso?

Tegucigalpa, Honduras.-

El nuevo Congreso Nacional de Honduras contará con una Junta Directiva en propiedad integrada por diversas bancadas, con predominio de representantes de los partidos Nacional y Liberal.

La Junta Directiva, cuyo período de funciones se extiende de 2026 a 2028 —con excepción del presidente, que permanecerá en el cargo hasta 2030—, está integrada por diez vicepresidentes, nueve vicepresidentes alternos, dos secretarios, dos prosecretarios y cuatros secretarios alternos.

En cuanto a la distribución de fuerzas, los nacionalistas son mayoría, con 14 cargos, seguidos por los liberales, con 12. Asimismo, se asigna un puesto a la Democracia Cristiana y otro al Pinu.

LA PRENSA Premium le presenta un interactivo para que conozca quiénes son los parlamentarios que ocuparán estos cargos en el Poder Legislativo.