El "Circo" del Congreso Nacional

Ha sido tradicional -independientemente de quienes dirijan el Congreso Nacional de la República- el comportamiento "circense" de la mayoría de los 128 diputados y diputadas, integrados por los distintos partidos políticos.

Hay congresistas, que sus especialidades y formas de ser conocidos en las sesiones del hemiciclo legislativo, es por sus malas conductas e irrespeto en contra de sus colegas de los otros partidos, entre ellas, burlas, chiflidos, carcajadas o murmurando para no dejarlos expresarse durante sus exposiciones.

Son muchos los parlamentarios que son más conocidos por sus apodos que por sus nombres, y algunos de ellos parecieran sentirse bien por esa vulgar popularidad.

No sería extraño que antes de los 100 días con las nuevas autoridades del gobierno nacionalista que presiden este poder del Estado, podrían registrase actos violentos que han sido normales y comunes en este gremio.

No se puede exigir tanta disciplina en este gremio que entre sus requisitos para ser diputado o diputada están: ser hondureño por nacimiento, mayor de 20 años. DNI, pertenecer a un gremio político, representar un departamento y saber leer y escribir.

Es penoso -y vergonzoso- que la mayoría de diputados no son estudiosos de la Constitución de la República, pues desconocen sus orígenes, reformas y sus 379 artículos, llegando a casos extremos que hay quienes, mientras exponen, citan artículos equivocadamente o los tergiversan, mientras los demás aceptan estos yerros legislativos.

Ha llamado la atención que el diputado liberal, Carlos Umaña, se haya sentido incómodo y avergonzado de ese ambiente, a tal grado que ha presentado un Proyecto de Ley sobre Código de Ética.

Si esta petición fuera aceptada, al pueblo le parece bien, si es aplicada imparcialmente, de lo contrario, sería para castigar a los opositores del gobierno en el poder en un país llamado Honduras.