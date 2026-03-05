  1. Inicio
  2. · Honduras

Diputados y alcaldes impulsan ambicioso plan de rescate para Atlántida

Por primera vez, los ocho diputados y alcaldes de Atlántida forman un bloque y presentan juntos una cartera de proyectos estratégicos ante el gobierno central, para el desarrollo de esta región

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 15:48 -
  • Carlos Molina
Diputados y alcaldes impulsan ambicioso plan de rescate para Atlántida

El paquete de proyectos busca catapultar al departamento de Atlántida y su cabecera, La Ceiba, hacia el desarrollo. Las expectativas están cifradas en ello.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Atlántida

Con el fin de buscar el desarrollo del litoral Atlántico, los ocho diputados y ocho alcaldes del departamento de Atlántida se presentaron unidos el pasado martes en Casa de Gobierno para gestionar una cartera de proyectos estratégicos para esta región.

La comitiva, que también la integró Iveth Matute, gobernadora de Atlántida, fue recibida por el Ministro de Finanzas, Emilio Hércules, y Luis Castro, Secretario Privado de la Presidencia, con el fin de asegurar la viabilidad financiera de obras de infraestructura y energía.

Uno de los puntos centrales de la agenda es la construcción del corredor turistico sobre la carretera CA-13, proyecto que la administración anterior dejó encaminado, en el tramo La Barca–El Progreso–Tela–La Ceiba. El diputado y coordinador del bloque, Marco Midence, confirmó avances significativos en la negociación.

"Lo importante es que aquí ya hay fondos identificados y asignados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Ya hay mucho adelantado solo se va a trabajar en el diseño de cuatro carriles de Tela a La Ceiba, ya que originalmente el plan era de tres carriles y eso es algo que no podemos permitir", manifestó Marco Midence, coordinador del bloque de diputados y alcaldes.

El bloque conformado por diputados y alcaldes de Atlántida presentaron una cartera de proyectos estratégicos al Gobierno Central, en reunión con ministros en Casa de Gobierno.

El bloque conformado por diputados y alcaldes de Atlántida presentaron una cartera de proyectos estratégicos al Gobierno Central, en reunión con ministros en Casa de Gobierno.

Agenda integral para el desarrollo

Además de la red vial, el bloque departamental presentó una lista de proyectos críticos para la competitividad y el bienestar de la zona. Solución definitiva a la crisis de generación eléctrica con la construcción de la línea de transmisión 515 para estabilizar el servicio en el litoral ya que la actual está obsoleta y presenta fallas.

Luchas y promesas: el desafío de sacar del abandono al litoral atlántico

Asimismo, la repotenciación del Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson e inversión en el Muelle de Cabotaje de La Ceiba.

De igual manera, la construcción de un hospital propio del Seguro Social en La Ceiba para descentralizar la atención médica.

"Estamos con todas las ganas de hacer las cosas diferentes para tener resultados diferenes. Por eso hemos blindado estos proyectos porque no nos perdonamos como diputados si no damos respuesta", puntualizó Midence.

El diputado nacionalista Marco Midence, coordinador del bloque de diputados y alcaldes para desarrollar Atlántida, recibió el apoyo de Emilio Hernández minsitro de Finanzas durante la reunión.

El diputado nacionalista Marco Midence, coordinador del bloque de diputados y alcaldes para desarrollar Atlántida, recibió el apoyo de Emilio Hernández minsitro de Finanzas durante la reunión.

(Foto: Cortesía )

Demandas de los alcaldes

Cada edil tuvo la oportunidad de exponer a los ministros las necesidades urgentes de sus municipios. Bader Dip, de La Ceiba, solicitó apoyo inmediato para el dragado del Muelle de Cabotaje, vital para el comercio marítimo, entre otras atenciones.

Edgardo Ramírez, de Esparta, gestionó la continuidad de la pavimentación del acceso a su municipio desde la carretera CA-13. Cabe destacar que el gobierno anterior inició el proyecto con los primeros 9 kilómetros de 21 que hay.

Héroes entre cenizas: Bomberos salvaron un 60% del hotel Fantasy Island de Roatán

Óscar Ayala, de Jutiapa, urgió la construcción de bordos de contención para proteger a las aldeas que sufren incomunicación por las crecidas del Río Papaloteca.

Como seguimiento inmediato, para esta semana se tiene prevista la visita al departamento del Ministro de la SIT, Aníbal Erhler, quien realizará el perfilamiento técnico de las obras en el terreno.

Próximos pasos

Para blindar estas iniciativas, se espera que aquellos proyectos que no cuentan con financiamiento de organismos internacionales sean incorporados de forma directa en el Presupuesto General de la República.

Una de las condiciones que pidieron los coordinadores del bloque es no politizar los proyectos.

Los diputados macionalistas Marco Midence, David Manaiza y Remberto Zavala, así como los liberales Alejandro Canelas, Alfonzo Ordoñez y Domingo Henríquez, de igual manera Ariel Montoya y Alejandro Matute de Libre se comprometieron a trabajar por el departamento y dejar atrás el sentimiento partidario.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias