Los ocho diputados de Atlántida se unen para priorizar obras

La Ceiba, Atlántida

En un hecho sin precedentes para el litoral Atlántico, los ocho diputados del departamento de Atlántida (Marco Midence, David Manaiza y Remberto Zavala, del Partido Nacional; Domingo Henríquez, Alejandro Canelas y Alfonzo Ordóñez, del Partido Liberal; y Ariel Montoya y Alejandro Matute, de Libre) consolidaron un bloque multipartidario con el objetivo de priorizar la inversión estatal en la región.

La iniciativa busca canalizar de forma efectiva los recursos hacia proyectos de infraestructura y desarrollo que han sido postergados por años. Para este martes se confirmó una reunión en Casa Presidencial.

La comitiva, integrada también por los ocho alcaldes del departamento, será recibida por Emilio Hércules, ministro de Finanzas, y Luis Castro, secretario privado de la Presidencia.

“La gobernadora de Atlántida gestionó este espacio y nos reuniremos este martes con los ministros para darles a conocer los proyectos que son prioridad absoluta para nuestro departamento”, manifestó Marco Midence, diputado por Atlántida, a diario LA PRENSA.