Los ocho diputados de Atlántida se unen para priorizar obras

En un hecho sin precedentes para el litoral Atlántico, los ocho diputados del departamento de Atlántida (Marco Midence, David Manaiza y Remberto Zavala, del Partido Nacional; Domingo Henríquez, Alejandro Canelas y Alfonzo Ordóñez, del Partido Liberal; y Ariel Montoya y Alejandro Matute, de Libre) consolidaron un bloque multipartidario con el objetivo de priorizar la inversión estatal en la región.
La iniciativa busca canalizar de forma efectiva los recursos hacia proyectos de infraestructura y desarrollo que han sido postergados por años. Para este martes se confirmó una reunión en Casa Presidencial.
La comitiva, integrada también por los ocho alcaldes del departamento, será recibida por Emilio Hércules, ministro de Finanzas, y Luis Castro, secretario privado de la Presidencia.
“La gobernadora de Atlántida gestionó este espacio y nos reuniremos este martes con los ministros para darles a conocer los proyectos que son prioridad absoluta para nuestro departamento”, manifestó Marco Midence, diputado por Atlántida, a diario LA PRENSA.
Proyectos de alto impacto en la agenda
La delegación departamental presentará una cartera de proyectos enfocada en infraestructura, competitividad logística y turismo. Entre las propuestas figura la construcción de cuatro carriles en el tramo La Barca–El Progreso–Tela–La Ceiba.
Asimismo, se plantea una intervención profunda en el Muelle de Cabotaje de La Ceiba y mejoras en la infraestructura aérea, especialmente en el Aeropuerto Internacional Golosón Guillermo Anderson, con el objetivo de gestionar vuelos internacionales.
Intervención inmediata en Jutiapa
Como antesala a la reunión en la capital, los legisladores se trasladaron al municipio de Jutiapa para sesionar con las autoridades locales y abordar las emergencias en la zona.
Tras el encuentro, se definieron dos prioridades urgentes: la rehabilitación del tramo que conecta Jutiapa con la comunidad garífuna de Nueva Armenia y la construcción de bordos de contención en el río Papaloteca para proteger a las poblaciones aledañas.
Midence confirmó que esta semana se espera la llegada de Aníbal Ehrler, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y de Reinaldo Sánchez, comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), a Jutiapa.
“Ya hablamos con ellos y lo que estamos haciendo es una intervención directa de acuerdo con las necesidades reales del municipio”, puntualizó.