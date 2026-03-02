  1. Inicio
Los ocho diputados de Atlántida se unen para priorizar obras

Gobierno y autoridades de Atlántida establecen mesa de trabajo en Casa Presidencial para priorizar la inversión pública y atender las demandas sociales de los ocho municipios del departamento.

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 18:36 -
  • Carlos Molina
Los diputados nacionalistas de Atlántida, David Manaiza, Marco Midence y Remberto Zavala, acompañaron a la nueva gobernadora Iveth Matute en la toma de posesión este lunes, ocasión en la que reafirmaron su compromiso de gestionar proyectos para el litoral Atlántico.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

En un hecho sin precedentes para el litoral Atlántico, los ocho diputados del departamento de Atlántida (Marco Midence, David Manaiza y Remberto Zavala, del Partido Nacional; Domingo Henríquez, Alejandro Canelas y Alfonzo Ordóñez, del Partido Liberal; y Ariel Montoya y Alejandro Matute, de Libre) consolidaron un bloque multipartidario con el objetivo de priorizar la inversión estatal en la región.

La iniciativa busca canalizar de forma efectiva los recursos hacia proyectos de infraestructura y desarrollo que han sido postergados por años. Para este martes se confirmó una reunión en Casa Presidencial.

La comitiva, integrada también por los ocho alcaldes del departamento, será recibida por Emilio Hércules, ministro de Finanzas, y Luis Castro, secretario privado de la Presidencia.

“La gobernadora de Atlántida gestionó este espacio y nos reuniremos este martes con los ministros para darles a conocer los proyectos que son prioridad absoluta para nuestro departamento”, manifestó Marco Midence, diputado por Atlántida, a diario LA PRENSA.

Proyectos de alto impacto en la agenda

La delegación departamental presentará una cartera de proyectos enfocada en infraestructura, competitividad logística y turismo. Entre las propuestas figura la construcción de cuatro carriles en el tramo La Barca–El Progreso–Tela–La Ceiba.

Se reanuda el bacheo en el litoral Atlántico, de cara a la Semana Santa

Asimismo, se plantea una intervención profunda en el Muelle de Cabotaje de La Ceiba y mejoras en la infraestructura aérea, especialmente en el Aeropuerto Internacional Golosón Guillermo Anderson, con el objetivo de gestionar vuelos internacionales.

El bacheo en la carretera CA-13, entre Atlántida y Colón se ha intensificado en los ltimos días, como una priopridad del nuevo gobierno.

 (Foto: La Prensa )

Intervención inmediata en Jutiapa

Como antesala a la reunión en la capital, los legisladores se trasladaron al municipio de Jutiapa para sesionar con las autoridades locales y abordar las emergencias en la zona.

Tras el encuentro, se definieron dos prioridades urgentes: la rehabilitación del tramo que conecta Jutiapa con la comunidad garífuna de Nueva Armenia y la construcción de bordos de contención en el río Papaloteca para proteger a las poblaciones aledañas.

Luchas y promesas: el desafío de sacar del abandono al litoral atlántico

Midence confirmó que esta semana se espera la llegada de Aníbal Ehrler, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y de Reinaldo Sánchez, comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), a Jutiapa.

“Ya hablamos con ellos y lo que estamos haciendo es una intervención directa de acuerdo con las necesidades reales del municipio”, puntualizó.

