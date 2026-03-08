Asfura respalda coalición militar de EE UU y gestiona revisión al TPS para los hondureños

Miami

El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, afirmó ayer sábado que la coalición militar de Estados Unidos para combatir a los carteles de la droga traerá “muchos beneficios” para Latinoamérica y confirmó gestiones ante Washington para una revisión del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

“Estoy seguro de que esto puede traer muchos beneficios para Honduras, para la región, para poder controlar los temas de narcotráfico, extorsión y todo lo que conllevan todos estos temas”, subrayó Asfura en una rueda de prensa tras participar en una cumbre de aliados ideológicos en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario estadounidense Donald Trump.

La esencia del acuerdo, dijo Trump, es “el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir” a los carteles. “De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están”, expresó.

Asfura hizo hincapié en que la reunión permitió analizar “el alineamiento de principios y conveniencias” entre las naciones latinoamericanas, con un enfoque prioritario en la atracción de inversiones y el combate frontal al narcotráfico.

“A partir de esta reunión podemos sentir que tenemos una América más unida, una América que puede ir y caminar en la misma dirección”, afirmó el gobernante hondureño, quien dijo que la creación de empleo y el fortalecimiento de la “seguridad estratégica” son fundamentales para alcanzar “la prosperidad” en la región.