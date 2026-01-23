  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional

El diputado Tomás Zambrano fue ratificado como presidente del Congreso Nacional, tras haber sido electo como presidente provisional el miércoles 21 de enero de 2025

Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional
1 de 12

El pleno del Congreso Nacional eligió este viernes 23 de enero la junta directiva en propiedad, la cual será presidida por el diputado Tomás Zambrano, del Partido Nacional.

 Foto: LA PRENSA
Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional
2 de 12

Inicialmente, la elección de la directiva estaba prevista para las 11:00 de la mañana, pero fue pospuesta para las 3:00 pm, luego de que las bancadas de los partidos Nacional y Liberal estaban sosteniendo conversaciones.

 Foto: LA PRENSA
Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional
3 de 12

A las 3:40 de la tarde dio inicio finalmente la sesión, con el quórum completo y la asistencia de 128 diputados, seguida de una oración y la lectura del acta anterior.

 Foto: LA PRENSA
Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional
4 de 12

La sesión de la elección fue coordinada por la junta directiva provisional, que fue instalada el miércoles 21 de enero de 2025.

 Foto: LA PRENSA
Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional
5 de 12

El diputado Mario Pérez fue quien presentó la moción nominativa para que los 28 miembros de las cinco bancadas integraran la junta directiva.
Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional
6 de 12

La junta directiva quedó conformada por 28 diputados: 14 del Partido Nacional, 12 del Liberal y uno del DC y uno del PINU.

 Foto: LA PRENSA
Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional
7 de 12

El diputado Tomás Zambrano fue ratificado como presidente del Congreso Nacional, tras haber sido electo como presidente provisional el miércoles 21 de enero de 2025.

 Foto: LA PRENSA
Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional
8 de 12

Los diputados Godofredo Fajardo y Johanna Bermúdez también integran la junta del órgano legislativo, siendo Fajardo el vicepresidente IX y Bermúdez la vicepresidente VIII.

 Foto: LA PRENSA
Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional
9 de 12

Momento en el cual la junta directiva en propiedad es juramentada por el diputado y ahora presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

 Foto: LA PRENSA
Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional
10 de 12

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, contenida en el decreto 363-2013, la directiva en propiedad está integrada por un presidente, al menos seis vicepresidentes, dos secretarios, dos prosecretarios y los miembros alternos que sean necesarios, en este caso, suman 28 directivos.

 Foto: LA PRENSA
Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional
11 de 12

La primera sesión oficial de la nueva legislatura del Congreso Nacional fue programada para el domigo 25 de enero a las 11:00 de la mañana.

 Foto: LA PRENSA
Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional
12 de 12

Durante su primer discurso como presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano dijo que uno de los consensos alcanzados es la eliminación de la comisión permanente, debido a que "le ha hecho daño al país".

 Foto: LA PRENSA
Cargar más fotos