Lo que no se vio de la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional

El pleno del Congreso Nacional eligió este viernes 23 de enero la junta directiva en propiedad, la cual será presidida por el diputado Tomás Zambrano, del Partido Nacional.
Inicialmente, la elección de la directiva estaba prevista para las 11:00 de la mañana, pero fue pospuesta para las 3:00 pm, luego de que las bancadas de los partidos Nacional y Liberal estaban sosteniendo conversaciones.
A las 3:40 de la tarde dio inicio finalmente la sesión, con el quórum completo y la asistencia de 128 diputados, seguida de una oración y la lectura del acta anterior.
La sesión de la elección fue coordinada por la junta directiva provisional, que fue instalada el miércoles 21 de enero de 2025.
El diputado Mario Pérez fue quien presentó la moción nominativa para que los 28 miembros de las cinco bancadas integraran la junta directiva.
La junta directiva quedó conformada por 28 diputados: 14 del Partido Nacional, 12 del Liberal y uno del DC y uno del PINU.
El diputado Tomás Zambrano fue ratificado como presidente del Congreso Nacional, tras haber sido electo como presidente provisional el miércoles 21 de enero de 2025.
Los diputados Godofredo Fajardo y Johanna Bermúdez también integran la junta del órgano legislativo, siendo Fajardo el vicepresidente IX y Bermúdez la vicepresidente VIII.
Momento en el cual la junta directiva en propiedad es juramentada por el diputado y ahora presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, contenida en el decreto 363-2013, la directiva en propiedad está integrada por un presidente, al menos seis vicepresidentes, dos secretarios, dos prosecretarios y los miembros alternos que sean necesarios, en este caso, suman 28 directivos.
La primera sesión oficial de la nueva legislatura del Congreso Nacional fue programada para el domigo 25 de enero a las 11:00 de la mañana.
Durante su primer discurso como presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano dijo que uno de los consensos alcanzados es la eliminación de la comisión permanente, debido a que "le ha hecho daño al país".