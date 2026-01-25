Congreso Nacional instala la primera legislatura 2026-2027

Tegucigalpa.

El Congreso Nacional de Honduras puso en marcha la primera legislatura para el período 2026-2027 este domingo. La ceremonia celebrada en el hemiciclo marcó el inició en funciones de la nueva junta directiva de ese poder estatal. La sesión fue dirigida por Tomás Zambrano, presidente del Poder Legislativo, ratificado en la junta directiva el 23 de enero por 87 de 128 congresistas.

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, dio lectura al acta de la sesión anterior, en la que se juramentó a la nueva junta directiva y se procedió a someter a discusión el acta, que quedó aprobada sin reconsideraciones. Después del discurso de informe anual de la Corté Suprema de Justicia, presentado por Rebeca Ráquel, presidenta de ese poder estatal, fue Tomás Zambrano quien tomó la palabra para discursar y leer el decreto 1-2026 que oficializó la instalación de la primera legislatura.

Discurso de Zambrano

En su primer discurso, Zambrano agradeció a los invitados. También mencionó a Cossette López y Ana Paola Hall, consejeras del CNE, a quienes destacó por "defender la democracia". "Empecé en este Congreso como suplente, en 2005. Desde que llegué dije que sería diputado. Fui asesor y empecé a aspirar a mis 24 años. Me dijeron que 'tenía que hacer fila', que estaba muy joven. Nunca desmayé. Nunca renuncié", dijo. "Gracias a Dios y al departamento de Valle, en mi primera aspiración, en 2010, llegué al Congreso", añadió. Zambrano adelantó que buscará que se apruebe la Ley de Empleo Parcial como una de las primeras medidas en la nueva legislatura. También que ese poder será "cercano para apoyar" al presidente electo, Nasry Asfura. El presidente del Congreso Nacional dijo que la salud pública será uno de los temas torales en la agenda legislativa. "Nuestro proyecto irá encaminado a disminuir la mora quirúrgica", dijo. "No le vamos a fallar a Honduras. Esta presidencia no es mía, es de ustedes. El pueblo nos está exigiendo resultados. Tenemos grandes retos. Tenemos compromisos y responsabilidades. Tenemos que dar el ejemplo", acotó. "Dialoguemos, seamos tolerantes. Dejemos de lado las diferencias, el odio. Honduras está cansado", remarcó en su discurso. "Tenemos un compromiso entre las cinco bancadas. Que en la práctica sea un Congreso abierto para todos. Que sea un Congreso abierto para iglesias, sociedad civil, gremios, patronatos, colegios, sector privado, para que sean escuchados y aporten", subrayó. Por último, Zambrano dijo que el Congreso Nacional buscará ser cercano a los alcaldes del país para trabajar en temas de infraestructura vial y salud.

Pleno

El pleno está integrado por 49 diputados del Partido Nacional; 41 del Partido Liberal, 35 del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), dos del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y uno el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).



El inicio del nuevo período legislativo y municipal coincide con el 'Día de la mujer hondureña', que será recordado por organizaciones defensoras de sus derechos con una manifestación que, según ha trascendido, intentarán acercarse hasta la sede del Parlamento, cuyos alrededores estarán resguardados por centenares de militares encargados de la seguridad de sus instalaciones para que los actos del domingo se desarrollen sin obstáculos.