Iniciativa del CN busca destinar L3.5 millones para esterilización de animales callejeros

Tegucigalpa, Honduras.

La propuesta fue hecha por el diputado del Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD), Cárlenton Dávila, quien dijo que el objetivo de la iniciativa es controlar la proliferación de animales en situación de abandono.

Ante el Congreso Nacional se presentó este jueves un proyecto de ley que busca destinar 3.5 millones de lempiras para ejecutar un programa de esterilización de perros y gatos callejeros en Tegucigalpa y Talanga, Francisco Morazán.

Según Dávila, el programa seguiría un plan piloto enfocado únicamente en perros y gatos que habitan las calles de ambas ciudades.

El proyecto también contempla la habilitación de mecanismos para que la ciudadanía pueda denunciar casos de maltrato animal, así como el el fortalecimiento de líneas de atención municipal por medio de las cuales se pueda realizar la denuncia.

La iniciativa presentada en el Congreso también incluye la reactivación del Consejo Nacional de Protección y Bienestar Animal, una instancia estatal creada para coordinar políticas relacionadas con el cuidado de los animales.

Según lo planteado por el diputado, este organismo no ha sido convocado en los últimos años para desarrollar acciones conjuntas en materia de protección animal.

El proyecto establece que el consejo deberá integrarse con la participación de varias instituciones públicas, entre ellas la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Salud y las alcaldías de las zonas donde se ejecuten las medidas contempladas en la propuesta.

Asimismo, se propone que el consejo pueda comenzar a funcionar aun cuando no estén presentes todas las entidades convocadas. En ese caso, bastaría con la participación de al menos cuatro instituciones para iniciar la coordinación de programas y estrategias orientadas al bienestar animal.