Los proyectos clave con los que inicia la nueva legislatura del CN

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional dio inicio a su agenda legislativa con la presentación de varias iniciativas de ley orientadas a cumplir compromisos asumidos para los primeros 100 días de gestión, bajo la conducción de Tomás Zambrano Molina, presidente del Poder Legislativo. Durante la primera sesión ordinaria, los diputados introdujeron proyectos relacionados con la generación de empleo, la inversión en infraestructura vial y el destino de bienes del Estado, marcando así las prioridades iniciales de la nueva legislatura.

Uno de los primeros proyectos fue presentado por el diputado Eder Leonel Mejía, del Partido Nacional por el departamento de Yoro, quien propuso una iniciativa de ley para autorizar la venta del avión presidencial.

Según lo expuesto por Mejía, los recursos obtenidos de esta transacción serían destinados a servicios de salud pública, adquisición de medicamentos y otros programas de beneficio social. La propuesta plantea que los fondos se orienten directamente a atender necesidades urgentes de la población.

En materia de infraestructura, el diputado José Rolando Sabillón, del Partido Liberal por el departamento de Santa Bárbara, presentó un proyecto para la pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero entre Pito Solo y Ceibita, en el departamento de Santa Bárbara. La iniciativa contempla la mejora de un corredor de aproximadamente 107 kilómetros, con el objetivo de facilitar el transporte, mejorar la conectividad entre municipios y fortalecer la salida de productos agrícolas y comerciales de la zona.

Otra de las iniciativas centrales fue la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, presentada por el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, en conjunto con el Partido Nacional. La propuesta busca establecer un marco legal que promueva nuevas oportunidades laborales, especialmente para jóvenes, garantizando al mismo tiempo derechos laborales básicos. De acuerdo con lo planteado por Cálix, solo en el sector maquilador se proyecta la generación de hasta 5,000 empleos, bajo una modalidad de trabajo 4×3, es decir, cuatro días laborales y tres de descanso.