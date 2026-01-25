Tomás Zambrano fija agenda legislativa con énfasis en vida, empleo y salud

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, delineó los principales lineamientos que marcarán el trabajo legislativo durante el período 2026-2027, al intervenir en la instalación de la primera legislatura, acto que congregó a autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil, sector privado, cuerpo diplomático y medios de comunicación.
Durante su discurso, Zambrano reafirmó una agenda enfocada en la protección de la vida, el fortalecimiento de los servicios públicos, la reactivación económica y la transparencia en la gestión legislativa.
Zambrano aseguró que el Congreso impulsará un blindaje legal a la vida y a la familia, entendida en su concepción natural. “Durante los próximos cuatro años este Congreso garantizará un blindaje legal a la vida y a la familia”, afirmó, al explicar el significado de la bandera colocada junto al escudo nacional en la junta directiva.
El titular del Legislativo anunció que se garantizará el acceso a medicamentos sin costo. “Si no hay medicinas en los hospitales públicos, habrá una red de farmacias privadas donde se entregarán gratis al pueblo”, expresó, como parte de una estrategia complementaria de apoyo al sistema de salud.
Zambrano señaló que se impulsará la construcción y fortalecimiento de quirófanos en todo el país para atender a más de 14,000 pacientes en lista de espera. Indicó que se promoverán convenios con la red hospitalaria privada para aumentar el número de cirugías programadas.
El presidente legislativo anunció la apertura del Congreso Nacional y la creación de un Consejo de Sociedad Civil, con el fin de construir leyes de forma conjunta. “Podríamos llegar más rápido, pero si estamos juntos con toda la sociedad civil, Honduras llegará más lejos de la mano de este Congreso”, manifestó.
Zambrano subrayó la urgencia de dotar de conectividad a los centros educativos. “En pleno 2026, muchos niños en zonas rurales siguen sin acceso a internet”, dijo, al considerar esta brecha como un obstáculo para el desarrollo educativo del país.
El presidente del Congreso informó que se impulsarán gestiones para extender la cobertura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a regiones del interior. Señaló que esta medida permitirá que miles de jóvenes estudien sin migrar a otras ciudades.
Zambrano confirmó que se promoverán normas legales para permitir la venta del avión presidencial, a solicitud del presidente electo Tito Asfura. “Evaluaremos una subasta internacional para que esos recursos se destinen a necesidades prioritarias del país”, afirmó.
Entre las prioridades legislativas destacó la aprobación de la Ley de Empleo por Hora, con exigencias claras al sector empresarial. Indicó que esta normativa deberá traducirse en la creación de nuevos empleos y proteger más de 47,000 plazas laborales amenazadas en el sector productivo.
El presidente del Congreso anunció que los alcaldes, sin distinción partidaria, recibirán kits de maquinaria y equipo para obras de infraestructura. “El apoyo será para todos los municipios, independientemente del color político”, recalcó.
Asimismo, Zambrano confirmó compromisos ya establecidos por la nueva legislatura: no al alquiler de vehículos, eliminación del fondo departamental, supresión de la Comisión Permanente, sanciones a diputados que no asistan a sesiones y prohibición de entrega de fondos a nombre de congresistas. “Se acabaron las excusas; hoy comienza el tiempo de resultados”, sentenció.
Zambrano concluyó señalando que estos compromisos no son individuales, sino asumidos por los 128 diputados, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana y consolidar un Congreso de respuesta, deber y responsabilidad.