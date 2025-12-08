Matan a dos personas a la salida de una iglesia en Valle

Valle

Una pareja murió de forma violenta la noche del domingo en el sector de Las Escobas, entre Las Uvas y Las Mesas, en San Francisco de Coray, Valle, según los reportes preliminares.

Las víctimas, identificadas como Gilberto Cárdenas y Pascuala Jiménez, habían salido de un servicio religioso cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos, quienes les dispararon a quemarropa sin mediar palabra.

Todavía no se ha confirmado el vínculo de estas dos personas.