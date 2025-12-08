  1. Inicio
Matan a dos personas a la salida de una iglesia en Valle

Preliminarmente, las víctimas han sido identificadas como Gilberto Cárdenas y Pascuala Jiménez.

Las autoridades policiales en la escena del crimen. Imagen cortesía de HCH.
Valle

Una pareja murió de forma violenta la noche del domingo en el sector de Las Escobas, entre Las Uvas y Las Mesas, en San Francisco de Coray, Valle, según los reportes preliminares.

Las víctimas, identificadas como Gilberto Cárdenas y Pascuala Jiménez, habían salido de un servicio religioso cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos, quienes les dispararon a quemarropa sin mediar palabra.

Todavía no se ha confirmado el vínculo de estas dos personas.

Las autoridades policiales se trasladaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se reportan capturas ni se ha establecido un posible móvil del doble homicidio; las autoridades siguen con las indagaciones del caso.

