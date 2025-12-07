Caen con varios tipos de supuesta droga en Colón

Tocoa, Colón.

La acción fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, con apoyo de la Dirección Nacional de Prevencion y Seguridad Comunitaria, Dirección de inteligencia Policial y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado, durante patrullajes vehiculares en distintos sectores del municipio.

Dos sujetos fueron capturados en las últimas horas por suponerlos responsables de delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas en el municipio de Sabá, Colón.

Los detenidos son un hombre de 25 años, originario de Bonito Oriental y residente en la colonia La Pradera, Sabá. El segundo tiene 34 años, originario de Sabá y residente en el barrio El Coyol.

Como evidencia, las autoridades le confiscaron al primero una bolsa plástica transparente con cuatro envoltorios conteniendo polvo blanco supuesta cocaína, siendo aproximado dos onzas y 2,500 lempiras de diferentes denominaciones, así como un celular. Al segundo le decomisaron tres envoltorios de papel aluminio con presunta piedra crack.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de turno del Ministerio Público de la ciudad de Tocoa para continuar con su proceso legal correspondiente.