Tres detenidos y decomiso de L3 millones en cigarrillos en Villanueva

Una operación ejecutada por miembros de la Policía Nacional dejó como resultado la detención de tres personas presuntamente vinculadas al delito de contrabando y el decomiso de un millonario cargamento de cigarrillos.
Los sospechosos, hombres de 31, 42 y 44 años, originarios y residentes de Choluteca, fueron requeridos cuando transitaban sobre la carretera CA-5, como parte de una operación dirigida a combatir delitos fiscales.
En el operativo se incautó un camión blanco que transportaba 195 cajas de cartón, cada una con 50 unidades de 10 paquetes de cigarrillos marca Sevios Double Mango Swap, mercancía valorada en aproximadamente 3 millones de lempiras.
Además, se aseguró un vehículo tipo pickup Nissan que servía como escolta del cargamento, el cual provenía del departamento de Ocotepeque con destino a Choluteca.
De acuerdo con el informe policial, uno de los detenidos sería integrante de la banda criminal “Los Castillo”, y cuenta con antecedentes en 2018, cuando fue procesado por tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego.
Los tres implicados y la evidencia decomisada fueron remitidos a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado para el trámite correspondiente conforme a la ley.