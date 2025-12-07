Tres detenidos y decomiso de L3 millones en cigarrillos en Villanueva

San Pedro Sula, Cortés.

Una operación ejecutada por miembros de la Policía Nacional dejó como resultado la detención de tres personas presuntamente vinculadas al delito de contrabando y el decomiso de un millonario cargamento de cigarrillos.

Los sospechosos, hombres de 31, 42 y 44 años, originarios y residentes de Choluteca, fueron requeridos cuando transitaban sobre la carretera CA-5, como parte de una operación dirigida a combatir delitos fiscales.

En el operativo se incautó un camión blanco que transportaba 195 cajas de cartón, cada una con 50 unidades de 10 paquetes de cigarrillos marca Sevios Double Mango Swap, mercancía valorada en aproximadamente 3 millones de lempiras.