Cigarrillos, armas y sustancias prohibidas: lo que más decomisan en aduanas

San Pedro Sula, Cortés

Las autoridades hondureñas han intensificado la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, logrando decomisos significativos de cigarrillos, mercancía falsificada, armas y drogas en lo que va de 2025. El contrabando de cigarrillos continúa siendo uno de los delitos más recurrentes, con un impacto económico considerable para el país. Solo en los primeros meses de este año, las autoridades decomisaron más de cinco millones de unidades, cifra que se suma a los más de 118 millones incautados desde 2022. Estos operativos buscan frenar la evasión fiscal y reducir la circulación de productos ilegales que afectan la salud pública.

En Honduras, más del 40 % del consumo de cigarrillos proviene de fuentes ilícitas, superando el promedio mundial. En comparación con otros países de Centroamérica, el país se ubica en un rango similar al de Guatemala, mientras que Nicaragua y Panamá presentan cifras aún más altas.

Cigarros y alcohol es lo que más ingresa al país en contrabando

El contrabando abarca diversas mercancías, pero el tabaco y el alcohol figuran entre los productos que más ingresan de forma ilegal. Aunque, por su naturaleza ilícita, es difícil cuantificar el impacto económico, hasta 2023 se estimaba que el Estado dejaba de percibir cerca de 4,000 millones de lempiras anuales en impuestos. En materia de propiedad intelectual, las incautaciones revelan la magnitud del comercio ilícito de mercancías falsificadas. Este año se han confiscado 391,000 pares de zapatos y prendas de vestir apócrifas, que se suman a las 449,000 unidades decomisadas desde 2022. Según las autoridades, estas acciones no solo protegen la economía formal, sino que también salvaguardan a los consumidores de productos de baja calidad. Cada vez es más frecuente encontrar réplicas en grandes cantidades de ropa y calzado de marcas reconocidas. Algunos productos presentan diferencias evidentes en letras o diseños que permiten identificar su falsificación; otros son tan similares que resulta difícil distinguirlos a simple vista, lo que atenta contra la propiedad intelectual.

A diferencia de Europa, Asia o Estados Unidos, en Honduras no existe una cultura arraigada de registro de marcas y patentes. No obstante, se busca fomentar esta práctica entre los emprendedores. La entrada masiva de productos falsificados y de baja calidad, a precios reducidos y en su mayoría provenientes de Asia, afecta al productor nacional, quien enfrenta altos costos de producción e impuestos, compitiendo en condiciones desiguales, señaló Victorino Carranza, líder de mipymes.

Contrabando de armas es otro problema al que se le hace frente

El contrabando de armas es otro frente de combate. Desde 2022 se han confiscado 91 armas de fuego, tanto largas como cortas, junto con más de 40,000 municiones. Estas incautaciones forman parte de un esfuerzo coordinado para frenar el abastecimiento ilegal que alimenta la violencia en distintas regiones del país. También se han interceptado cargamentos de fentanilo y cocaína, este último principalmente en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, informó Fausto Cálix, director de Aduanas Honduras.

Nuevas modalidades para ocultar la droga

Debido a estos decomisos, los grupos criminales han desarrollado nuevas formas de ocultar la droga. “La modalidad de encomiendas se ha ido sofisticando: en cacao, quesos, bolsas de mantequilla, rapaduras de dulce, figuras de madera y de vírgenes. Hace algunos meses, en Palmerola, encontramos cajas de pastillas con cocaína. Buscan una y mil formas de cometer ese ilícito; por eso siempre preparamos y tecnificamos a nuestro personal”, agregó Cálix. Fuad Handal Katimi, presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), advirtió que el contrabando afecta la economía porque las empresas dejan de vender, el Estado deja de percibir impuestos y se pone en riesgo la salud de las personas que consumen productos sin regulación ni estándares de calidad.

Se necesita una ley anticontrabando en Honduras

“Hacen copias adulteradas de cigarrillos y alcohol, lo que puede derivar en problemas de salud”, señaló.