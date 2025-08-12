Neumonía, influenza y tos ferina elevan la presión hospitalaria

San Pedro Sula, Cortés

La neumonía continúa siendo la principal causa de ocupación hospitalaria a nivel nacional en Honduras. Aunque afecta a niños y adultos, la mayoría de pacientes son menores de uno a cinco años. Es considerada una de las principales causas de mortalidad en niños menores de cinco años. Este padecimiento puede ser provocado por bacterias, virus, hongos o incluso parásitos. Se trata de una infección respiratoria que inflama los sacos de aire de uno o ambos pulmones, provocando que se llenen de líquido o pus, lo que dificulta la absorción de oxígeno y puede generar tos con flema, fiebre, escalofríos o dificultad para respirar.

La Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud registra 232 decesos por neumonía en lo que va del año. En la última semana, se reportaron 16 fallecimientos por esta causa en el país. Aunque sigue siendo un padecimiento con alta tasa de mortalidad, este año ha habido una reducción de muertes en comparación con el mismo período de 2024, cuando se contabilizaban 400 casos, debido a una atención médica más oportuna. "En algunas casas todavía se mantienen los fogones, lo que provoca que los niños absorban o inhalen humo; otro factor determinante es la contaminación ambiental", explicó Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, a LA PRENSA. Las personas mayores de 50 años con enfermedades de base que desarrollan neumonía también han sido víctimas mortales. En cuanto a la influenza —otra enfermedad respiratoria causada por virus que infectan la nariz, la garganta y, a veces, los pulmones—, Pavón informó que se contabilizan 667 casos positivos en lo que va de 2025. Han fallecido tres adultos por esta causa, mientras que en 2024 solo se registró un deceso. Hace dos semanas, los casos de covid-19 mostraban una tendencia al alza, sumando 366 positivos, lo que generó preocupación entre las autoridades. Sin embargo, las medidas tomadas por el Gobierno surtieron efecto y la semana pasada solo se confirmaron 44 casos. El acumulado de positivos en 2025 asciende a 2,701, cifra superior a la de 2024. Hasta ahora, se reportan ocho muertes, siete adultos y una niña de tres años del Distrito Central. "Prácticamente, alcanzamos las mismas ocho muertes del año pasado; al 31 de diciembre de 2024 ya se contabilizaban ocho, y este año hemos llegado a esa cifra sin que haya finalizado el año", aseveró Pavón. La nueva variante de covid-19 denominada ómicron causó preocupación, pero con la subvariante XFG los contagios disminuyeron un 30%. Pavón recomendó a los padres estar atentos a la salud de sus hijos y llevarlos periódicamente al médico. "Nosotros, como Secretaría de Salud, siempre aconsejamos tomar medidas de prevención. En este momento hay alta circulación de virus respiratorios y la protección es una decisión personal", enfatizó.

La vacunación para prevenir las enfermedades

La tos ferina, también conocida como pertussis o tos convulsiva, está afectando principalmente a niños menores de un año. Se propaga con facilidad de persona a persona a través de gotitas respiratorias al toser o estornudar. Leticia Puerto, técnica en enfermedades prevenibles por vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), declaró a LA PRENSA que esta enfermedad también puede afectar a adultos, aunque el mayor riesgo lo enfrentan los niños. Hasta la fecha, se han diagnosticado 54 casos de tos ferina en el país; la mitad corresponde a las regiones de Cortés y San Pedro Sula, y el resto a Atlántida y Tegucigalpa. Se reportan cuatro decesos, todos en menores de un año. Esta enfermedad respiratoria, causada por la bacteria Bordetella pertussis, se caracteriza por ataques de tos violentos e incontrolables que pueden dificultar la respiración y, en algunos casos, provocar vómitos o pérdida del conocimiento. Puede ser especialmente grave en bebés y niños pequeños, y causar complicaciones como neumonía o encefalopatía. “Es una enfermedad prevenible por vacuna. No deberían morir niños si estuvieran vacunados. Es importante que los padres lleven a sus hijos a los establecimientos de salud; solo deben presentar su carné”, recalcó Puerto. La vacuna es la pentavalente, aplicada en tres dosis antes del año de edad, comenzando a los dos meses. Los menores deben completar el esquema con dos refuerzos de la vacuna DPT, administrados a los 18 meses y a los cuatro años.