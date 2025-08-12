  1. Inicio
  2. · Honduras

Impulsan campaña de odio contra iglesias que respaldan la marcha del 16 de agosto

“Traficantes y mercenarios de la fe". A la altura del puente peatonal, en el bulevar Suyapa, fue colgado un rótulo contra las iglesias.

Impulsan campaña de odio contra iglesias que respaldan la marcha del 16 de agosto

La actividad, de carácter familiar, busca reunir a la población para orar por la paz y la democracia del país.

 Foto: redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

Miles de capitalinos amanecieron este martes con la presencia de un rótulo en contra de las iglesias que asistirán a la marcha convocada para el próximo 16 de agosto.

El enorme cartel fue colocado a la vista de todos, a la altura del puente peatonal, ubicado en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa.

Hondureños también van a caminar por la paz en Texas

“¡No al uso político partidario de nuestra fe! Nuestra religión no debe ser usada contra el pueblo”, expresa el mensaje del rótulo, con un tono amenazante y de advertencia.

En el rótulo también aparecen colocando las fotografías del arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, y del pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, líderes que han alzado la voz a favor de la marcha.

“Fuera traficantes y mercenarios de la fe”, concluye el mensaje, firmado por el "Movimiento Popular Hondureño".

El pasado 8 de agosto, Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), denunció públicamente haber sido amenazado por su decisión de participar en la caminata convocada por iglesias evangélicas y católicas.

Pastor asegura recibir amenazas por apoyar la marcha de las iglesias

Para los cristianos, esto representa una amenaza en contra de su buena acción, sin embargo, siguen motivando el evento y haciendo un llamado público a la población.

La caminata está programada para el sábado 16 de agosto y es impulsada por la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras.

La actividad, de carácter familiar, busca reunir a la población para orar por la paz y la democracia del país, en un contexto de creciente incertidumbre nacional.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias