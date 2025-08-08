Pastor asegura recibir amenazas por apoyar la marcha de las iglesias

Tegucigalpa, Honduras.

Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), denunció públicamente haber sido amenazado por su decisión de participar en la caminata convocada por iglesias evangélicas y católicas. “Que me calle la boca, que no salga el día de la caminata”, han sido parte de los mensajes recibidos, según Mario Banegas.

Banegas relató que las amenazas han llegado a través de redes sociales, utilizando perfiles falsos y mensajes intimidantes. A pesar de esta situación, aseguró que se mantiene en paz y firme con su compromiso hacia el evento. "Creo que siempre van a haber amenazas de muerte. A veces verbales, a veces a través de mensajes y tal vez con perfiles falsos", expresó. La caminata está programada para el sábado 16 de agosto y es impulsada por la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras. La actividad, de carácter familiar, busca reunir a la población para orar por la paz y la democracia del país, en un contexto de creciente incertidumbre nacional. "Creo que estos mensajes que se están dando hoy en día son normales cuando usted está haciendo un trabajo bueno y cuando estamos trabajando por el bien", añadió Banegas.

Convocatoria de marcha