Pastor asegura recibir amenazas por apoyar la marcha de las iglesias

Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), denunció públicamente haber sido amenazado por su decisión de participar en la caminata convocada por iglesias evangélicas y católicas.
“Que me calle la boca, que no salga el día de la caminata”, han sido parte de los mensajes recibidos, según Mario Banegas.
Banegas relató que las amenazas han llegado a través de redes sociales, utilizando perfiles falsos y mensajes intimidantes. A pesar de esta situación, aseguró que se mantiene en paz y firme con su compromiso hacia el evento.
“Creo que siempre van a haber amenazas de muerte. A veces verbales, a veces a través de mensajes y tal vez con perfiles falsos”, expresó.
La caminata está programada para el sábado 16 de agosto y es impulsada por la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras.
La actividad, de carácter familiar, busca reunir a la población para orar por la paz y la democracia del país, en un contexto de creciente incertidumbre nacional.
“Creo que estos mensajes que se están dando hoy en día son normales cuando usted está haciendo un trabajo bueno y cuando estamos trabajando por el bien”, añadió Banegas.
Convocatoria de marcha
El pastor reafirmó que no dará marcha atrás y llamó a la ciudadanía a unirse a esta jornada de oración nacional.
“Pedimos a la población que salga ese día para que todos juntos oremos, clamemos y pidamos a Dios que pueda traer paz y seguridad al pueblo hondureño”, dijo Banegas.
Las organizaciones convocantes subrayaron que el evento es inclusivo y abierto a toda la ciudadanía, pero solicitaron expresamente a políticos y aspirantes a cargos públicos no involucrarse en la actividad, para evitar su politización.
Según el pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica, se espera la participación de entre dos a tres millones de personas en todo el país.
La caminata se desarrollará de manera simultánea en más de 50 ciudades, incluyendo Tegucigalpa, Siguatepeque, Comayagua y La Ceiba.