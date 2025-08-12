Hondureños también van a caminar por la paz en Texas

Tegucigalpa, Honduras.

La Caminata de Oración por Honduras, organizada de manera conjunta por las iglesias Católica y Evangélica, se llevará a cabo el próximo 16 de agosto en al menos 50 municipios del país y en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos. El presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), pastor Mario Banegas, confirmó que en la actividad participarán pastores, líderes y feligreses de diferentes denominaciones cristianas. “Se van a unir todos los pastores, los líderes y van a estar en la caminata en Dallas, Texas, en los Estados Unidos”, indicó.

La iniciativa tiene como propósito orar por la paz, la justicia y la democracia en Honduras. Según los organizadores, se espera la participación de aproximadamente dos millones de personas, distribuidas en los 18 departamentos y en ciudades con alta concentración poblacional. Banegas aseguró que, a pesar de las críticas y campañas de descrédito, principalmente desde sectores oficialistas, la caminata sigue en pie. "Estamos convencidos, seguros de que todo va de la mejor manera", dijo. Por su parte, el representante de Pastores Cristianos de Honduras, Pedro Estrada, recalcó que la movilización será pacífica y sin ataques personales. "La iglesia en Honduras no debe tener apellido, somos cristianos... queremos demostrar que amamos la paz, la justicia y la democracia", expresó. Estrada también desmintió versiones que buscan tergiversar el objetivo de la actividad. "Es una manifestación pública pacífica, para orar, alabar a Dios y mandar un mensaje de unidad. No se ataca a ningún sector o persona en particular", afirmó.

