Caminata de Oración se extiende a 50 municipios de Honduras y Dallas, Texas

Tegucigalpa, Honduras

Así lo confirmó Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT). “Se van a unir todos los pastores, los líderes y van a estar en la caminata en Dallas, Texas, en Estados Unidos”, confirmó.

La Caminata de Oración por Honduras —coordinada por las Iglesias Católica y Evangélica— se desarrollará en al menos 50 municipios, pero también en una ciudad de Estados Unidos.

Ante reiteradas acciones de descrédito de la caminata para pedir por la paz en Honduras y para que se desarrolle un proceso democrático en tranquilidad, especialmente desde el oficialismo, Banegas aseguró que “estamos en pie, estamos convencidos, seguros de que todo va de la mejor manera”.

Se espera que la jornada de oración se lleve a cabo en los 18 departamentos del país y en las ciudades con mayor densidad poblacional, en la que se prevé participarán cerca de dos millones de personas.

“Se han unido algunos otros gremios que nos han dicho: ‘queremos estar presentes en la caminata’. Esperamos una buena cantidad de personas que van a estar ese día diciendo aquí estamos por Honduras, intercediendo, pidiendo la paz, pidiendo por democracia, pidiendo por justicia, que eso es lo que nosotros deseamos”.

Sobre los obstáculos que se han presentado desde que se anunció la realización de la caminata, el presidente de la APT dijo: “Siempre van a existir distractores, pero lo único que les puedo decir a todas las personas es que estamos listos, esperando a toda la población hondureña que ese día pueda estar en esa caminata”.

Similar postura mantiene el representante de Pastores Cristianos de Honduras, Pedro Estrada, al manifestar que el próximo 16 de agosto será una caminata pacífica y en pro de la paz de este país.

“Estamos emocionados, ya queremos que sea el sábado 16 de agosto, porque la Iglesia en Honduras cuando se une es imparable. La Iglesia en Honduras no debe tener apellido, somos cristianos, Honduras es un país cristiano y queremos demostrar que queremos vivir en paz, que amamos lo que dice la Biblia; la paz, amamos la justicia, y eso es democracia”, puntualizó.