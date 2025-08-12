  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Caminata de Oración cruza fronteras y llega a Dallas

Ante reiteradas acciones de descrédito de la caminata para pedir por la paz en Honduras y para que se desarrolle un proceso democrático en tranquilidad, especialmente desde el oficialismo, Banegas aseguró que “estamos en pie, estamos convencidos, seguros de que todo va de la mejor manera”.

Últimos Videos