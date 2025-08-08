Aduanas de Honduras proyecta recaudar más de L62,000 millones en 2025

En entrevista con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/" target="_blank">Diario LA PRENSA</a>, <b>Fausto Cálix, director de Aduanas Honduras, </b>declaró que la meta para este año es alcanzar o superar los 62,000 millones de lempiras. Hasta la fecha, la recaudación ya supera los 34,000 millones.Cálix sostiene que las reformas implementadas —como la modernización, digitalización de procesos, y acciones contra la evasión fiscal— han reducido la discrecionalidad de los funcionarios y aumentado la transparencia. Esto, junto con denuncias contra empresas y personal interno, "ha generado mayor confianza en el sistema tributario". Un diálogo permanente con los empresarios y la generación de confianza también han contribuido y dado resultados, aseguró.Durante el primer semestre de 2025 (enero a junio), se logró una recaudación de 30,619 millones de lempiras, cifra que representa un aumento interanual del 6.6%, lo que se traduce en 1,904 millones de lempiras más que los 28,715.4 millones obtenidos en el mismo período de 2024. Este crecimiento evidencia el éxito de las estrategias aduaneras bajo la actual administración.