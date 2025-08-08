Aduanas de Honduras proyecta recaudar más de L62,000 millones en 2025

San Pedro Sula, Honduras

Para 2025, la Administración Aduanera de Honduras proyecta una meta de recaudación superior a los 62,000 millones de lempiras, respaldada por tres años consecutivos de crecimiento sostenido. Este avance, según las autoridades de Aduanas, se atribuye a una gestión eficiente, planes de modernización, mejoras operativas y una firme lucha contra el contrabando, la defraudación y otras prácticas ilícitas, las cuales han sido denunciadas ante las autoridades competentes.

Aduanas de Honduras, responsable del control, verificación, fiscalización y recaudación de los tributos en los 27 puntos aduaneros, reporta en 2024 que los ingresos corrientes alcanzaron los 59,244.8 millones de lempiras, superando ampliamente los 55,353.0 millones de lempiras recaudados en 2023. La importación marítima generó 35,757.7 millones de lempiras; la terrestre, 23,409.7 millones; y la aérea, 77.4 millones de lempiras.

Meta de recaudación aduanera de 2025

En entrevista con Diario LA PRENSA, Fausto Cálix, director de Aduanas Honduras, declaró que la meta para este año es alcanzar o superar los 62,000 millones de lempiras. Hasta la fecha, la recaudación ya supera los 34,000 millones. Cálix sostiene que las reformas implementadas —como la modernización, digitalización de procesos, y acciones contra la evasión fiscal— han reducido la discrecionalidad de los funcionarios y aumentado la transparencia. Esto, junto con denuncias contra empresas y personal interno, "ha generado mayor confianza en el sistema tributario". Un diálogo permanente con los empresarios y la generación de confianza también han contribuido y dado resultados, aseguró. Durante el primer semestre de 2025 (enero a junio), se logró una recaudación de 30,619 millones de lempiras, cifra que representa un aumento interanual del 6.6%, lo que se traduce en 1,904 millones de lempiras más que los 28,715.4 millones obtenidos en el mismo período de 2024. Este crecimiento evidencia el éxito de las estrategias aduaneras bajo la actual administración.

¿En qué impuestos es la mayor recaudación aduanera?

El Impuesto Sobre Ventas (ISV) se mantiene como la principal fuente de ingresos aduaneros, con 17,894.2 millones de lempiras recaudados. Por su parte, el Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), aplicado a la importación de combustibles, alcanzó los 6,500.6 millones, con un incremento del 7.6%. Cabe destacar que este resultado se logró a pesar del sacrificio fiscal de 3,845.5 millones registrado en 2025, debido al subsidio a los combustibles establecido en el Decreto Legislativo 3-2022. Asimismo, los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) sumaron 3,929.8 millones de lempiras, reflejando un aumento del 6.3%. Cálix explicó que la aduana de Puerto Cortés representa el 40% del total de la recaudación tributaria aduanera, es decir, más de 25 mil millones de lempiras estimados para 2025. Alrededor del 41% de las importaciones que ingresan al país lo hacen por este puerto. Sobresalen productos como combustibles, maquinaria, textiles, prendas de vestir, alimentos y bebidas. Además, desde Puerto Cortés sale el 62% de las exportaciones de productos manufacturados o producidos en el país.

Las aduanas más activas del país

"Viene la temporada más alta, que es Navidad; los obligados tributarios comienzan a adquirir producto para ponerlo a la venta en el mercado", señaló el funcionario. La recaudación tributaria la lidera la aduana de Puerto Cortés, seguida por La Mesa, El Henecán y Toncontín, en ese orden. La aduana La Mesa, ubicada en La Lima, zona norte del país, cerró 2024 con una recaudación de 9,032.9 millones de lempiras, con un incremento interanual de 11.7% (945.7 millones más que en 2023). Su participación en la recaudación total fue de 15.2%.

La mayoría de mercancías que recibe La Mesa son materias primas para la industria manufacturera del Valle de Sula. Sin embargo, durante la temporada navideña se suman productos como cortes especiales de carnes, vinos, chocolates, flores, adornos navideños y artículos tecnológicos.

Nuevos proyectos en las aduana

Cálix detalló que, con recursos propios, se están realizando inversiones en infraestructura en aduanas fronterizas. Por ejemplo, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), ya se realizan trabajos de terracería en un terreno de dos manzanas donde se construirá la aduana Las Manos, en El Paraíso, frontera con Nicaragua. La licitación para el diseño de esta nueva aduana continúa en proceso. Además, recientemente se inauguraron módulos habitacionales para 30 colaboradores en la aduana El Guasaule, con una inversión cercana a los 20 millones de lempiras. En conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM), se construyó un nuevo edificio en la aduana de Mocalempa. También se habilitan nuevas aduanas en La Ceiba, La Paz y en la zona migratoria de El Amatillo, con una inversión de 20 millones de lempiras. En total, las mejoras en infraestructura y modernización tecnológica superan los 80 millones de lempiras. Con un préstamo de 50 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se construirá un nuevo laboratorio aduanero, el cual se espera sea entregado y certificado próximamente. "Ese proceso está casi listo para lanzarse", afirmó Cálix. Entre las adecuaciones tecnológicas destacan la construcción de centros de datos en cada aduana para soportar las operaciones automatizadas de renta aduanera, así como la adquisición de más de 600 computadoras, impresoras y pantallas inteligentes.

Empresarios destacan que es necesario que se modernicen los equipos

Alejandro Kaffati, oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), declaró que es necesario avanzar en procesos institucionales priorizando la simplificación de trámites, la reducción de los tiempos de respuesta, la incorporación de herramientas tecnológicas y la implementación de modelos logísticos más eficientes. "En pocas palabras, no solo se trata de recaudar más, sino de generar una mejor experiencia para el ciudadano, fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas. Una administración tributaria moderna no debe verse solo como un ente recaudador, sino como un facilitador del desarrollo económico, que debe ser el principal funcionamiento tanto del Servicio de Administración de Rentas como de Aduanas", apuntó Kaffati. Sobre la necesidad de mejorar y reducir los tiempos en los procesos con equipo de avanzada en las aduanas, Medardo Galindo, presidente ejecutivo de la Federación de Agroexportadores de Honduras (FPX), expresó que los volúmenes de carga que pasan por las aduanas, sobre todo por la de Puerto Cortés, han ido creciendo y ameritan equipo con capacidad de cubrir esta demanda. "Se necesita una buena coordinación entre los puertos y las aduanas, porque son los dos actores principales para que la carga se mueva más rápido", opinó Galindo. María Antonia Rivera, directora de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (Ashda), manifestó que deben ejecutarse los compromisos de inversión que firmaron bajo contrato de fideicomiso los operadores portuarios, tanto de la terminal de contenedores como de carga a granel en Puerto Cortés.