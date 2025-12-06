Jovencito muere ahogado en El Porvenir, Atlántida

El Porvenir, Atlántida

Según información preliminar, Edwin Martínez se encontraba en la zona recreativa junto a su madre, María Pineda, y su hermana, María Perdomo.

La tarde de este sábado, un joven identificado como Edwin Alexander Martínez Martínez, de 19 años y residente en la colonia El Búfalo de La Ceiba, falleció por ahogamiento en la Barra Juan López, en el municipio de El Porvenir, Atlántida.

Mientras se bañaba, desapareció de la vista de sus familiares, quienes alertaron a otros presentes al no lograr ubicarlo.

Minutos después, personal del Cuerpo de Bomberos de La Ceiba llegó al sitio para iniciar labores de búsqueda. Tras un operativo que se extendió por varios minutos, los rescatistas lograron recuperar el cuerpo del joven, ya sin signos de vida.

Autoridades de socorro señalaron que este sector del litoral presenta zonas de profundidad irregular y corrientes internas que pueden dificultar el nadar, especialmente para personas sin experiencia o sin equipo adecuado.

No obstante, la causa exacta de la muerte será determinada por las autoridades correspondientes.