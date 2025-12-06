Hombre es condenado a 7 años de cárcel por grave delito contra menor

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-Niñez) logró que Oscar Nery Martínez Oseguera fuera condenado por el delito de agresión sexual agravada en perjuicio de una menor de edad, en Tegucigalpa.
Un juez lo declaró culpable luego de que él aceptara su responsabilidad en un procedimiento abreviado, lo que permitió agilizar la resolución del caso.
Según el Ministerio Público, Martínez Oseguera deberá cumplir siete años de prisión, además de una prohibición de acercarse a la víctima durante un período equivalente al doble de la pena impuesta, es decir, 14 años.
La sentencia también incluye medidas adicionales, como libertad vigilada, suspensión de sus derechos de ciudadanía, inscripción en el libro de agresores sexuales y el pago de responsabilidad civil.
El informe señala que Martínez Oseguera abusó de la menor en varias ocasiones, aprovechándose de que la niña visitaba su vivienda para jugar con sus nietos.