Hombre es condenado a 7 años de cárcel por grave delito contra menor

Tegucigalpa, Honduras.

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-Niñez) logró que Oscar Nery Martínez Oseguera fuera condenado por el delito de agresión sexual agravada en perjuicio de una menor de edad, en Tegucigalpa.

Un juez lo declaró culpable luego de que él aceptara su responsabilidad en un procedimiento abreviado, lo que permitió agilizar la resolución del caso.