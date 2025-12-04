  1. Inicio
Arrestan a cuatro policías por supuesto abuso contra una joven en El Progreso

Los señalados son Josué Gustavo Zelaya Ortiz, Yeni Nayeli García Hernández, Jared Sarahí Huete Salgado y Walter Obed Ventura

Arrestan a cuatro policías por supuesto abuso contra una joven en El Progreso

Los cuatro agentes permanecen bajo detención mientras se investiga el caso.

 Foto: Cortesía
El Progreso, Yoro.

Cuatro agentes policiales asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-11) de El Progreso, Yoro, fueron detenidos este jueves por su presunta participación en los delitos de violación agravada y privación ilegal de la libertad en perjuicio de una joven.

La Policía Nacional entregó a los funcionarios señalados, identificados como Josué Gustavo Zelaya Ortiz, Yeni Nayeli García Hernández, Jared Sarahí Huete Salgado y Walter Obed Ventura, para continuar con el proceso según lo establece la ley.

La detención fue coordinada por la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-Mujer) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).

Según las investigaciones de la Atic, los hechos ocurrieron a finales de octubre, cuando tres de los agentes requirieron a la víctima en Santa Rita, Yoro, y la trasladaron hasta la estación policial de El Progreso, donde habría sido sometida a malos tratos.

En horas de la madrugada, el agente Zelaya Ortiz habría ingresado a la celda donde la joven estaba retenida y la agredió sexualmente, pese a que ella intentó defenderse.

La investigación también señala que, luego del ataque, la oficial García Hernández cerró la celda con candado y le dijo a la víctima que "aquí no ha pasado nada", antes de retirarse.

Tanto la FEP-Mujer como la Atic continúan con las diligencias para presentar el caso ante los tribunales, mientras los cuatro agentes permanecen bajo detención.

Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

