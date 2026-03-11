Pistoleros irrumpen en barbería y matan a su joven propietario en Colón

Tocoa, Colon

La noche de ayer martes, un barbero fue ultimado a disparos en su propio negocio. El hecho ocurrió en el centro de Tocoa, Colón.

La víctima respondía al nombre de Joel Funez Mejía, quien se encontraba laborando cuando fue sorprendido por el ataque armado.

Según informes preliminares, varios sujetos desconocidos irrumpieron en el establecimiento, ubicado a escasos metros del edificio de la municipalidad de la ciudad.