Pistoleros irrumpen en barbería y matan a su joven propietario en Colón

Según informes preliminares, varios sujetos desconocidos ingresaron en el establecimiento, ubicado a escasos metros del edificio de la municipalidad de la ciudad

El hecho violento ocurrió ayer en horas de la noche. Imagen referencial de archivo. Imagen tomada de redes sociales.

Tocoa, Colon

La noche de ayer martes, un barbero fue ultimado a disparos en su propio negocio. El hecho ocurrió en el centro de Tocoa, Colón.

La víctima respondía al nombre de Joel Funez Mejía, quien se encontraba laborando cuando fue sorprendido por el ataque armado.

Según informes preliminares, varios sujetos desconocidos irrumpieron en el establecimiento, ubicado a escasos metros del edificio de la municipalidad de la ciudad.

Sin mediar palabra, los atacantes dispararon contra el barbero, quitándole la vida de manera instantánea en el lugar.

Tras cometer el crimen, los malhechores huyeron de la escena con rumbo desconocido. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

