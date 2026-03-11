  1. Inicio
  2. · Honduras

Clima en Honduras: Temperaturas cálidas y lluvias aisladas para este miércoles

La Copeco informó que predominarán las condiciones secas y temperaturas cálidas en la mayor parte de Honduras; no obstante, el ingreso de humedad desde el Caribe provocará lluvias débiles y aisladas en algunas zonas

Clima en Honduras: Temperaturas cálidas y lluvias aisladas para este miércoles

Panorámica del centro de San Pedro Sula, Cortés. Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa

Para este miércoles, el territorio hondureño experimentará condiciones climáticas mayormente secas en gran parte del país, aunque no se descartan algunas variaciones durante la jornada.

De acuerdo con el pronóstico oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), se espera una temperatura cálida al mediodía en casi todas las regiones, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada ante el calor predominante en las horas centrales del día.

A pesar de la estabilidad climática en el resto del país, los expertos de la Copeco advierten que por la tarde el ingreso de humedad desde el mar Caribe, provocado por el viento del este, generará precipitaciones débiles y aisladas en sectores de la región oriental.

Asimismo, el ente estatal indica que tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca el oleaje alcanzará entre 1 y 3 pies.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias