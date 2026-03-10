Salud atribuye a directores hospitalarios atraso en pago a médicos

Tegucigalpa

Las declaraciones del funcionario surgen luego de que médicos por contrato del Hospital Escuela denunciaran que llevan más de dos meses sin recibir salario y dieran un ultimátum a las autoridades para que se haga efectivo el pago.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, manifestó que el retraso en el pago al personal médico por contrato e interinato se debe a demoras en los procesos administrativos de los directores de hospitales y centros de salud.

En entrevista con LA PRENSA, Midence señaló que los directores de los centros asistenciales han retrasado los procesos necesarios para ejecutar el pago del personal médico. Aseguró que el desembolso para cubrir los salarios ya está disponible; sin embargo, se requiere la documentación que respalde el trámite.

“Los médicos han enviado su documentación soporte necesaria, pero estos directores administrativos, que en su gran mayoría fueron puestos por dedos, no por concurso, sino por temas políticos, vienen a entorpecer y quienes se llevan de encuentro al personal asistencial”, afirmó.

La problemática no solo afecta a los empleados por contrato e interinato del Hospital Escuela, sino también a médicos que laboran en otros establecimientos sanitarios del país, incluidos quienes cubren licencias y quienes fueron nombrados recientemente.

Según el Colegio Médico de Honduras (CMH), cerca de 3,500 médicos aún no han recibido el pago de sus salarios.

Midence informó que desde hace tres semanas se solicita la documentación a los directores; sin embargo, en zonas como Francisco Morazán y Cortés aún no se ha enviado la información requerida.

“Desconozco las causas por las cuales no se ha enviado. Hay regiones mucho más distantes, como la región de Puerto Lempira y Islas de la Bahía, que desde el primer día enviaron su información”, enfatizó.

El viceministro señaló que los médicos deben acudir con los directores de hospitales y jefes de recursos humanos para solicitar mayor celeridad en el proceso.Los médicos advirtieron a las autoridades sanitarias que, de no hacerse efectivo el pago hoy, tomarán acciones en defensa de sus derechos laborales.