Alcalde Juan Carlos Molina es el nuevo presidente de la Amhon

Tela, Atlántida

En una jornada marcada por el consenso y la unidad municipalista, Juan Carlos Molina, actual alcalde de Olanchito, Yoro, fue electo este martes como nuevo presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) para el período 2026-2028.

La elección se concretó al filo de las 7:00 de la noche, durante el desarrollo de la 35 asamblea extraordinaria celebrada en la ciudad de Tela, Atlántida. Molina, quien encabezaba una planilla única, recibió el apoyo mayoritario de sus colegas de los 298 municipios del país.

Tras un día intenso que incluyó la acreditación del 95% de los alcaldes de Honduras y la presentación de informes financieros, la planilla del ahora presidente de los alcaldes del país, destacó por ser altamente consensuada entre las diferentes fuerzas políticas que integran la organización.