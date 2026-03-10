Alcalde Juan Carlos Molina es el nuevo presidente de la Amhon

En una jornada marcada por el consenso y la unidad municipalista, Juan Carlos Molina, actual alcalde de Olanchito, Yoro, fue electo este martes como nuevo presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) para el período 2026-2028.
La elección se concretó al filo de las 7:00 de la noche, durante el desarrollo de la 35 asamblea extraordinaria celebrada en la ciudad de Tela, Atlántida. Molina, quien encabezaba una planilla única, recibió el apoyo mayoritario de sus colegas de los 298 municipios del país.
Tras un día intenso que incluyó la acreditación del 95% de los alcaldes de Honduras y la presentación de informes financieros, la planilla del ahora presidente de los alcaldes del país, destacó por ser altamente consensuada entre las diferentes fuerzas políticas que integran la organización.
Unidad y fortaleza edilicia
Juan Carlos Molina sustituye a Nelson Castellanos, actual alcalde de Concepción del Sur, Santa Bárbara. "Nos hemos ganado el cariño de todos los alcaldes de Honduras y han respaldado la planilla única. Eso demuestra que hay madurez y cordialidad al lograr tener un concenso y diálogo sincero para ir en una sola dirección", destacó Molina al ser electo.
La junta directiva quedó compuesta en los cargos más importantes por, Ricardo Cálix primer vicepresidente, José Nahun Cálix (segundo vicepresidente), Nelson Castellanos (tercera vicepresidencia), Martín Vásquez (Secretario), Alexander López (secretario adjunt), Marlon Pineda (segundo secretario adjunto) y Jorge Alberto Sandres (fiscal).
La nueva junta directiva de la Amhon reiteró el compromiso de trabajar en los siguientes ejes, fortalecimiento de las capacidades tecnicas de las alcaldías, mayor autonomía para la gestión de recursos locales. Atención inmediata a las necesidades de infraestructura y servicios básicos en los municipios más vulnerables.
Cierre de la Asamblea
La asamblea continuará este miércoles con una agenda cargada de contenido técnico y gremial. Los alcaldes presentarán las necesidades más urgentes de sus municipios. Asimismo mesa de trabajo con discusión sobre temáticas de desarrollo local.
También se espera la visita de Tomás Zambrano presidente del Congreso Nacional y Rebeca Raquel Obando presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Con esta elección, la Amhon busca fortalecer la voz de los gobiernos locales frente a los retos de infraestructura, salud y educación que enfrentan las comunidades hondureñas.