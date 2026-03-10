Secretaría de Salud confirma primer fallecimiento por miasis de gusano barrenador en 2026

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades de Salud confirmaron el primer deceso por miasis causada por el gusano barrenador en lo que va del año, mientras el país acumula 76 casos de esta infestación parasitaria. La víctima fue una mujer de 78 años residente en la aldea Suyapa, en Tegucigalpa. La Secretaría de Salud informó que la mayoría de los casos se concentran en el Distrito Central.

Según el reporte médico, la paciente presentaba una herida en la que las moscas depositaron sus larvas, las cuales se alimentan del tejido humano y provocan infecciones severas. A pesar de recibir atención hospitalaria, la infección derivó en complicaciones que le costaron la vida. La miasis, causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, puede desarrollarse en heridas abiertas, raspaduras o lesiones crónicas, y representa un riesgo particular para personas mayores o con enfermedades preexistentes. Hommer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, recomendó a la población mantener las heridas cubiertas con gasas o vendas para evitar el contacto con las moscas. Además, destacó la importancia de realizar limpieza en los hogares para prevenir la proliferación de este insecto y reducir el riesgo de infección.