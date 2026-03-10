  1. Inicio
Secretaría de Salud confirma primer fallecimiento por miasis de gusano barrenador en 2026

La víctima fue una mujer de 78 años residente en la aldea Suyapa, en Tegucigalpa. La Secretaría de Salud informó que en lo que va de 2026 se han confirmado 76 casos de miasis en humanos, la mayoría concentrados en el Distrito Central

La miasis, causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, puede desarrollarse en heridas abiertas, raspaduras o lesiones crónicas.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades de Salud confirmaron el primer deceso por miasis causada por el gusano barrenador en lo que va del año, mientras el país acumula 76 casos de esta infestación parasitaria.

La víctima fue una mujer de 78 años residente en la aldea Suyapa, en Tegucigalpa. La Secretaría de Salud informó que la mayoría de los casos se concentran en el Distrito Central.

Según el reporte médico, la paciente presentaba una herida en la que las moscas depositaron sus larvas, las cuales se alimentan del tejido humano y provocan infecciones severas. A pesar de recibir atención hospitalaria, la infección derivó en complicaciones que le costaron la vida.

La miasis, causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, puede desarrollarse en heridas abiertas, raspaduras o lesiones crónicas, y representa un riesgo particular para personas mayores o con enfermedades preexistentes.

Hommer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, recomendó a la población mantener las heridas cubiertas con gasas o vendas para evitar el contacto con las moscas.

Además, destacó la importancia de realizar limpieza en los hogares para prevenir la proliferación de este insecto y reducir el riesgo de infección.

El funcionario recordó que en 2025 Honduras registró cerca de 200 casos de miasis, cifra que alertó a las autoridades sobre la necesidad de reforzar medidas preventivas en la población.

"La prevención es clave. Mantener heridas protegidas y los espacios limpios puede salvar vidas, especialmente en adultos mayores o personas con condiciones de salud que los hagan más vulnerables", afirmó Mejía.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

