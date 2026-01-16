Salud confirma tres nuevos casos de gusano barrenador en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

“En este 2026 se nos están reportando tres casos más de gusano barrenador y cero mortalidad. Cerramos el 2025 con 287 casos acumulados y tres fallecidos”, informó Pavón.

La información fue brindada por Lorenzo Pavón , jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, durante una entrevista, en la que detalló el comportamiento de las principales alertas sanitarias en el país.

La Secretaría de Salud confirmó este viernes la detección de tres nuevos casos de gusano barrenador en Honduras durante 2026, sin que hasta el momento se registren fallecimientos asociados a esta enfermedad.

En relación con el sarampión, el funcionario explicó que Honduras no registra casos confirmados, pese a la alerta regional derivada de brotes en países vecinos.

Según Pavón, Guatemala ha confirmado 10 casos de sarampión, relacionados con un evento religioso celebrado en diciembre, mientras que El Salvador reporta un caso.

Respecto a personas que regresaron al país tras asistir a dicha actividad religiosa, el epidemiólogo indicó que ya no se encuentran bajo vigilancia, al haber superado el período de riesgo sin desarrollar la enfermedad.

“Podemos certificar que no tenemos casos de sarampión en Honduras. Las personas que estuvieron bajo observación en Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y Cortés ya están fuera de riesgo”, aseguró.

Pavón también aclaró el caso de una mujer procedente de Zabacolón, que presentaba fiebre y tos, pero que tras evaluaciones clínicas especializadas fue diagnosticada con faringoamigdalitis, descartándose sarampión al no presentar las lesiones cutáneas características de la enfermedad.

“Se descarta que haya casos confirmados en Honduras de este conglomerado de personas que asistieron a Guatemala”, enfatizó.

No obstante, el funcionario indicó que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa y estricta en los puntos de entrada terrestres, marítimos y aéreos del país, bajo los protocolos de eventos de salud pública de interés nacional e internacional.

Asimismo, el funcionario hizo un llamado a la población que planea viajar a Guatemala, especialmente a actividades masivas como la festividad del Cristo Negro, para que proteja a menores de cinco y diez años que no estén vacunados o tengan esquemas incompletos.