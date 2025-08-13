Honduras reporta 2,496 casos de gusano barrenador en animales en lo que va de 2025

Tegucigalpa.

Las autoridades de Honduras informaron este miércoles que en lo que va de 2025 el país ha registrado un total de 2.496 casos confirmados de gusano barrenador en animales, principalmente en ganado bovino. El director del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), Emilio Aguilar, dijo a periodistas que la mayoría de los casos se concentran en localidades cercanas a la frontera con Nicaragua.

Señaló que la enfermedad afecta principalmente al ganado bovino, aunque también se han detectado varios casos en perros, por lo que recomendó a los ganaderos extremar los cuidados y evitar heridas en sus animales. El gusano barrenador es provocado por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax (Coquerel), que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos. Una vez eclosionan, las larvas se alimentan del tejido vivo, lo que puede provocar la muerte si no se trata a tiempo. El funcionario explicó que Honduras, declarada libre de gusano barrenador en 1996, suspendió la liberación de moscas estériles, una estrategia de contención para controlar la plaga, debido a que Panamá está destinando toda su producción a México.