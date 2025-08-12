La próxima semana iniciará la entrega de medicina a domicilio

San Pedro Sula, Honduras.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) pondrá en marcha la próxima semana el programa de entrega a domicilio de medicamentos para adultos mayores que residen en el casco urbano. Así lo informó el doctor Sergio Muñoz, gerente del hospital regional, quien dijo que actualmente están actualizando la base de datos con los pacientes interesados en el servicio y que el proyecto avanza con buena aceptación. Detalló que hasta el momento se han registrado unas 800 personas mayores de 65 años, un 12.5% de la meta de 6,500 derechohabientes anunciados para la zona norte a principios de julio.

"Hasta el momento tenemos registradas 800 personas del casco urbano, pero sabemos que el crecer número a cuando hagamos las primeras entregas", señaló. Indicó que a partir del lunes comenzarán con envíos piloto en una radio de entre tres y seis kilómetros al rededor del hospital. El programa, que ya se implementa en Tegucigalpa, está dirigido a adultos mayores de 65 años y busca facilitar el acceso a tratamientos, especialmente para pacientes crónicos y pensionados. El galeno recordó que para inscribirse en el programa, los interesados deben escanear un código QR disponible en redes sociales del IHSS y afiches colocados en centros asistenciales para llenar el formulario.

No obstante, muchos derechoshabientes aún se muestran escépticos. Juan Meléndez, de 66 años, quien acude mensualmente a la farmacia del hospital regional por sus medicamentos, considera que la iniciativa podría “quedar a medias”. "En este país se ofrecen muchas cosas, pero al final nada se cumple. Hay que esperar, pero no creo que dure, para mí es algo político para obtener votos", opinó. Mientras que otros, como Rosy de 70 años, cuestionan la efectividad de la entrega a domicilio si persisten los problemas de desabastecimiento en la farmacia.