Estos son los primeros capturados por el caso de Sedesol

Tegucigalpa

El Ministerio Público (MP) confirmó este martes la detención de cuatro personas vinculadas a presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Se informó que ayer por la tarde fue capturada en la colonia Bella Vista de Tegucigalpa, Eleany Kassandra Galeas. Asimismo, durante la noche, fue detenido en la colonia Florencia Norte, Reiniery Fabrizzio Lazzaroni. También fue capturada Ilsy Valeska Baquedano, quien se desempeñaba como asistente de la diputada del partido Libre, Isis Cuéllar. De igual forma, fue detenida Paola Pérez Moreno, excuñada de Cuéllar, quien laboraba como contratista de Sedesol. Reniery Fabrizzio Lazaroni Soler, Eleany Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno ingresaron este martes a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para comparecer en la audiencia de declaración de imputado.

De acuerdo con el Ministerio Público, las irregularidades detectadas derivaron en la comisión de 67 delitos de fraude, imputados de manera individual y conjunta contra Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Como parte del requerimiento fiscal, el MP pidió la emisión de órdenes de captura tanto a nivel nacional como internacional, además de la activación de alertas migratorias contra los acusados, debido a la magnitud del perjuicio ocasionado a los fondos públicos. Según la acusación, los imputados habrían actuado en contubernio para defraudar las arcas de la Sedesol por un monto de 6,032,654.07 lempiras, fondos destinados a programas de desarrollo económico y social en el departamento de Copán.

Corrupción en Sedesol fue destapada por La Prensa