Nasry Asfura suma seis nuevos integrantes a su gabinete ¿Quiénes son?

El gabinete de Gobierno de Nasry Asfura continúa consolidándose. El lunes, además de juramentar a Enrique Rodríguez Burchard como secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, se oficializó el nombramiento de otros seis altos funcionarios.
Alejandro Rodríguez Escoto fungirá como director de la Marina Mercante; mientras Erwin Bladinir Bacca como viceministro de Comunicaciones y Prensa, quien estará a cargo de fortalecer la estrategia de comunicación institucional del Gobierno.
El presidente juramentó a Epaminondas Marinakys Zelaya como asesor en materia de Inversión, con rango de secretario de Estado, encargado de impulsar la atracción de inversiones y la gestión de financiamientos estratégicos para el desarrollo económico del país.
Marinakys Zelaya ha sido cónsul de Polonia en Honduras y por cuatro ocasiones consecutivas fue presidente de la Cámara Nacional del Turismo de Honduras (Canaturh).
El mandatario también nombró a Saúl Montes Amaya como vicepresidente del Banco Central de Honduras; José Leonardo Mejía Espinal asumió como director del Sistema Nacional de Emergencias 911; y Óscar Felipe García López fue juramentado como director ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomín).
José Leonardo Mejía Espinal y Óscar Felipe García López son abogados.
Casa Presidencial informó que el presidente Nasry Asfura reiteró su compromiso de continuar conformando equipos técnicos y responsables, enfocados en el trabajo, la eficiencia y el servicio al pueblo hondureño, con el objetivo de fortalecer las instituciones y generar resultados concretos para el país.