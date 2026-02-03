Nasry Asfura suma seis nuevos integrantes a su gabinete ¿Quiénes son?

Tegucigalpa, Honduras

El gabinete de Gobierno de Nasry Asfura continúa consolidándose. El lunes, además de juramentar a Enrique Rodríguez Burchard como secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, se oficializó el nombramiento de otros seis altos funcionarios.

Alejandro Rodríguez Escoto fungirá como director de la Marina Mercante; mientras Erwin Bladinir Bacca como viceministro de Comunicaciones y Prensa, quien estará a cargo de fortalecer la estrategia de comunicación institucional del Gobierno.

El presidente juramentó a Epaminondas Marinakys Zelaya como asesor en materia de Inversión, con rango de secretario de Estado, encargado de impulsar la atracción de inversiones y la gestión de financiamientos estratégicos para el desarrollo económico del país.

Marinakys Zelaya ha sido cónsul de Polonia en Honduras y por cuatro ocasiones consecutivas fue presidente de la Cámara Nacional del Turismo de Honduras (Canaturh).